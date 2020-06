Největší obraz na světě se do žádného muzea nevejde

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Kolik času vám zabere, když se budete chtít proběhnout kolem zřejmě nejdelšího obrazu na světě? I když poběžíte opravdu hodně rychle, dřív ne za minutu to nedáte.

Obraz nazvaný Grand Panorama of a Whaling Voyage 'Round the World (Velké panorama velrybářské cesty kolem světa) namalovali v roce 1848 za pouhý rok Američané Benjamin Russell a Caleb Purrington. Není to sice z uměleckého hlediska nic převratného, velikost díla je ovšem impozantní: Měří na délku 390 metrů.

V polovině 19. století vozili autoři obraz po Spojených státech, kde jej prezentovali v rámci dvouhodinové jevištní show. Během ní se posluchačům vyprávěly příběhy z dalekých krajů, který byly na tomto díle vyobrazeny, a postupně se odmotávaly jednotlivé výjevy. Vlastně to byl tak trochu předchůdce biografu, nebo přesněji řečeno cestopisných filmů.

Návštěvníci představení tak mohli ukojit své touhy po exotice a vidět místa, kam by se jinak v životě nedostali. Panorama jim mělo zprostředkovat cesty velrybářů a říká se, že mnoho kapitánů velrybářských lodí oceňovalo přesnost a věrnost zachycených výjevů. Sám Russell býval kormidelníkem na velrybářské lodi a doufal, že se díky obrazu a jevištnímu představení dostane z dluhů.

Muzeum velrybářství v New Bedfordu ve státě Massachusetts (New Bedford Whaling Museum) získalo dílo v roce 1918 darem od jistého obchodníka Benjamina Cummingse, přičemž zůstává záhadou, kde on sám k obrazu přišel.

Dílo zachycující cestu z New Bedfordu do Tichomoří bylo rozděleno na pět segmentů, přičemž se zachovaly jen čtyři. Pátý, který zobrazuje cestu z Fidži na Svatou Helenu, se ztratil už před 100 lety. V roce 2017 muzeum tento obří obraz restaurovalo nákladem téměř půl milionu dolarů, stabilizovalo jeho barvy a opravilo trhliny v plátně. Následně byl obraz digitalizován (ZDE) a v roce 2018 poprvé vcelku vystaven - byť samozřejmě rozdělený na jednotlivé části, protože celý by se do žádného muzea nevešel.

A jen pro ilustraci: Vzhledem k tomu, že aktuální světový rekord v běhu na 400 metrů (jeho držitelem je Jihoafričan Wayde van Niekerk) činí 43,03 sekundy, lze předpokládat, že my obyčejní smrtelníci bychom utíkali hodně přes minutu, než bychom přeběhli z jednoho konce plátna na druhý.