Vědci zpochybňují realitu smrti. Nesmrtelnost prý není tak nemožná, jak jsme si mysleli

30. 4. 2025 – 19:41 | Zpravodajství | Alex Vávra

Myslíte si, že smrt je konečná? Někteří vědci s tím zásadně nesouhlasí. Podle odvážné fyzikální teorie možná žádný konec neexistuje – alespoň ne pro vás. Váš život by mohl pokračovat dál v jiné větvi reality, zatímco všichni ostatní vás považují za mrtvého. Zní to jako sci-fi? Právě naopak – jde o seriózní myšlenkový experiment, který má kořeny v kvantové fyzice.

Zastaví se vám srdce. Poslední nádech. Tma. Jenže najednou… se znovu probudíte. Jako by se nic nestalo. Zázrak? Náhoda? Nebo se právě stal něco mnohem děsivějšího? Vědci přišli s teorií, která zní jako z hororu, ale berou ji až děsivě vážně: kvantová nesmrtelnost. Podle ní člověk nikdy nezažije svou vlastní smrt. Vždycky přežije. Vždycky. Ale jen ve svém světě. Jde to pochopit na příkladu ruské rulety. Máte nabitý revolver, točíte válcem a míříte na sebe. V jednom světě umíráte. V jiném přežijete. A vaše vědomí si automaticky „vybere“ ten, kde žijete dál. Nikdy nepoznáte konec. Váš příběh se nikdy nezastaví. Protože v každé možné chvíli se realita rozdvojí. A vy pokračujete jen v té, kde jste měli štěstí.

Nejde o magii ani o sci-fi. Vychází to z teorie zvané interpretace mnoha světů, kterou navrhl americký fyzik už v 50. letech a později ji rozpracoval Max Tegmark z MIT. Podle této teorie se vesmír neustále větví. Každé rozhodnutí, každý hod mincí, každý úder srdce může vytvořit nový svět. A v tomhle chaosu si vaše vědomí vybírá jednu jedinou věc – přežít. Vědec David Kipping říká něco opravdu znepokojivého: „Většina verzí vás je mrtvá. Jen ta vaše žije dál. A nikdo jiný o tom neví.“

Možná si teď říkáte, že je to jen teorie. Ale co když ne? Co když už jste několikrát zemřeli – v autě, při nemoci, při děsivém pádu z výšky – ale pokaždé jste se „přehoupli“ do jiné větve reality, kde jste to zázrakem přežili? A co tzv. zážitky blízké smrti? Světlo na konci tunelu, vize posmrtného života, pocit oddělení od těla… Co když to není důkaz posmrtného světa, ale přechod mezi realitami? Smrt vás stáhla dolů – a vědomí si řeklo: „Ne. Ještě ne.“

A tady to začíná být vážně strašidelné. Protože tahle teorie neznamená, že jste nesmrtelní ve smyslu superhrdiny. Znamená to, že budete pořád žít jen vy. Ve světě, kde to pokaždé vyšlo. Ale ostatní vás uvidí umírat znovu a znovu. Pro ně skončíte. Vy ale půjdete dál. Možná zmrzačení. Možná v bolestech. Ale věčně při vědomí. A tak se nabízí otázka: Je to dar, nebo prokletí? Co když skutečná smrt neexistuje – jen nekonečné přežívání v jiných verzích světa? Co když před smrtí není kam utéct, protože vás prostě nevezme? Možná právě teď čtete tenhle článek v jedné z těch verzí, kde jste měli zemřít. A přesto jste tady. Protože něco – vesmír, kvantová realita, nebo vaše vlastní mysl – se rozhodlo, že tohle ještě nebyl konec.