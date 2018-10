Případ Kuciak: Vraždil prý expolicista, který dlužil desetitisíce eur

17:49

České systémy důchodů a sociálních služeb nejsou v příštích desetiletích udržitelné a bude nutné provést jejich reformu. Po nástupu takzvaných Husákových dětí, tedy lidí narozených v 70. letech, do penze a zastavení důchodového věku na 65 letech by deficit penzijní soustavy mohl ročně dosahovat v dnešních cenách téměř 200 miliard korun. Na konferenci o finančních dopadech stárnutí to dnes řekli zástupci ministerstev financí a práce.