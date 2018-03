Pátrání po vrazích novináře: Policie zatýká a hlásí překvapivé stopy

AKTUALIZOVÁNO - Zprávy autor: šar

Policie ve čtvrtek při raziích na východě Slovenska zadržela sedm lidí v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka a a jeho partnerky. Podle listu Korzár byli zadrženi také italský podnikatel Antonino Vadala, o kterém psal zavražděný, a dva jeho příbuzní. Policejní prezident uvedl jen iniciály zadržených, informacím médií odpovídají.

Razie kriminalisté zahájili ráno v objektech spojovaných s Vadalou, o němž Kuciak psal ve svém posledním, ještě nedokončeném článku. Podle portálu Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval, policie zasahovala v Trebišově a Michalovcích.

Kuciak ve svém materiálu napsal, že na východě Slovenska fungují ve vzájemné koordinaci zástupci čtyř rodin z prostředí italské Kalábrie, kde působí obávaná mafie 'Ndrangheta. Mezi nimi je i Vadalova rodina. Jejich hlavní podnikatelskou činností na Slovensku je podle novináře zemědělství.

Evropská komise se obrátila na slovenské úřady s žádostí o informace o možném zneužívání zemědělských fondů. Informace o možném zneužívání evropských dotací na Slovensku se objevily právě v souvislosti s vraždou Kuciaka a jeho snoubenky.

Policejní prezident Tibor Gašpar se novinářům v Košicích rovněž zmínil o nové stopě ve vyšetřování případu, která se týká i slovenského nejvyššího soudu.

Publicista Radovan Bránik portálu Aktuálně.cz řekl, že vražda Kuciaka spíše mohla souviset s případem korupce na jednom z klíčových slovenských soudů a s takzvanou justiční mafií. "Malá část soudců je koupená. Vznikl kolem toho průmysl, který vygeneroval desítky rozsudků, a ty umožnily získat úzké skupině lidí závratný majetek," uvedl Bránik.

Gašpar před novináři podle veřejnoprávního vysílání RTVS naopak víceméně vyloučil souvislost vraždy novináře s drogovou stopou, o které sám ve středu informoval. Podle Centra pro výzkum korupce a organizovaného zločinu (OCCRP), s nímž spolupracoval i Kuciak, však italská policie Vadalu označila za možného překupníka drog, který nahradil dopadené členy gangu ‘Ndrangheta.

Matka zavražděné novinářovy přítelkyně Martiny Kušnírové podle listu Plus jeden deň vyslovila obavy z manipulování vyšetřování ze strany slovenské policie a uvítala by zapojení mezinárodního týmu do vyšetřování případu.

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák na sociální síti napsal, že do vyšetřování se zapojila česká i italská policie a že následně potvrdili pomoc Slovensku představitelé Europolu, americké FBI a britského Scotland Yardu.

Představitel menší slovenské vládní strany Most-Híd, státní tajemník na ministerstvu kultury Konrád Rigó, v souvislosti s vraždou vyzval k rezignaci policejního šéfa Gašpara a ministra vnitra Roberta Kaliňáka, který je místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica.

Jejich odchod z funkcí požaduje také opozice. "Je zřejmé, že dokud ministr vnitra a prezident policejního sboru ze své funkce neodstoupí, případ kruté dvojí vraždy a vyšetřování politických kontaktů v italských mafiánských kruzích se pro naši společnost nemůže uspokojivě uzavřít," uvedl Rigó.