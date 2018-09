Vražda Kuciaka a jeho snoubenky: Zatčeno osm podezřelých, včetně expolicisty

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Mezi zadrženými v souvislosti s vyšetřováním vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky je i bývalý policejní vyšetřovatel. Informovala o tom slovenská média. Policie ani prokuratura razii, při které bylo ve čtvrtek dle dosud nepotvrzených informací zadrženo osm podezřelých ze zmiňované dvojnásobné vraždy, zatím blíže nekomentovaly.

Podle portálu pluska.sk bývalý policista, který v případu patří mezi podezřelé, v minulosti pracoval i v bezpečnostní agentuře a věnoval se bojovému umění.

Razii uskutečnila elitní jednotka slovenské policie v jihoslovenském městě Kolárovo. To se nachází zhruba 50 kilometrů od obce Veľká Mača, kde byli Kuciak a a jeho přítelkyně v jejich domě zastřeleni.

Slovenská policie pouze informovala, že zadržela osoby podezřelé z násilné trestné činnosti a později na sociální síti zveřejnila fotografie ze zásahu v jednom z rodinných domů. Jeho bezprostřední okolí policisté uzavřeli. Podle televize Joj policie uskutečnila razii také v dalším domě v Kolárovu, ve kterém bydlí bratranec zmiňovaného expolicisty.

Zločin otřásl Slovenskem, vyvolal největší demonstrace v zemi od pádu komunismu a vedl k odstoupení ministra vnitra Roberta Kaliňáka, premiéra Roberta Fica a k odchodu policejního prezidenta Tibora Gašpara.

"Vyšetřování bylo mimořádně intenzivní a je dobrou zprávou, že se podařilo identifikovat a zadržet osoby, které se pravděpodobně podílely na této úkladné vraždě na místě činu," uvedl podle Denníku N právní zástupce Kuciakovy rodiny Daniel Lipšic. Zdůraznil ale, že zatím je to jen první fáze. "Vyšetřování může být úspěšně zakončeno, teprve až budou identifikováni a zadrženi a postavení před soud ti, kteří si tento hrozný čin objednali," dodal advokát.

Kdo stojí v pozadí?

Česká novinářka a Kuciakova spolupracovnice Pavla Holcová upozornila, že bude důležité odhalit, kdo si vraždu novináře objednal. Připomněla vyšetřování vraždy maltské investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové z loňského října.

"Doufám, že to není jenom nějaká kosmetická policejní operace, která nás jako občanskou společnost a novináře má uklidnit, protože to je to, co se stalo na Maltě. Tam sice zadrželi vrahy, nicméně absolutně nejsou schopni dostat se k informaci, kdo ty vrahy objednal, což je pro obě ty vraždy klíčové," uvedla Holcová, která s Kuciakem spolupracovala na nedokončeném článku o italské mafii na Slovensku a je zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku.



Zprávy ze Slovenska ji podle jejích slov naplňují lehkým optimismem. "Já jsem tomu nevěřila, pořád ve mně vyvolává dost otázek fakt, že by profesionální vrah udělal vraždu, která svrhne vládu, a zůstal na Slovensku přibližně 50 kilometrů od místa činu. Nicméně si myslím, že i tohle teoreticky je možné a je to taková naděje pro nás," prohlásila Holcová s tím, že najít objednavatele vraždy může trvat ještě hodně dlouho.