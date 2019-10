Princ proti bulváru: Ochránce bezbranných, nebo průšvihář?

MAGAZÍN - Magazín autor: Kateřina Cinková

V porovnání se svým bratrem byl princ Harry vždycky tak trochu rebel, který občas nedomýšlel důsledky svého konání. To by také mohlo odůvodnit žalobu, kterou podal na dvě největší britské mediální společnosti. Může tím však nadělat více škody než užitku.

Brexit je pomalu za dveřmi a Británie stále řeší podmínky vystoupení z EU. Princ Andrew byl nařčen ze zneužití nezletilé dívky a je propírán v souvislosti s kauzou amerického miliardáře Jeffreyho Epsteina, který byl obviněn ze sexuálního zneužívání desítek nezletilých dívek a obchodování s bílým masem. Přesto se britský bulvár více zabývá manželkou prince Harryho Meghan Markleovou a často a rád se do ní naváží. Rasistické komentáře nejsou výjimkou.

Avšak všechno má své meze a vévoda s vévodkyní ze Sussexu vyrazili do protiútoku. Princ Harry to potvrdil ve svém oficiálním prohlášení, Meghan Markleová žalobou na list Mail on Sunday. A aby toho nebylo málo, pár dnů nato podal princ Harry žalobu také na News Group Newspapers Ruperta Murdocha, vlastníka deníku The Sun, a na společnost Reach plc, která vlastní Mail on Sunday nebo Daily Mirror. Ta se týká odposlechů hlasových schránek královské rodiny, které společnosti údajně vědomě kryly.

Nekonečný proces pro Ruperta Murdocha

Žaloba za odposlechy není pro Ruperta Murdocha novinkou. Od roku 2005 jej stála již desítky milionů liber. Celá aféra se spustila, když v listopadu 2005 otiskl list News of the World článek reportéra Cliva Goodmana o zranění kolene prince Williama. Článek vyvolal spekulace ohledně odposlouchávání hlasových schránek, které se potvrdily. Pár měsíců nato byl Goodman zatčen. Spolu s ním čelilo obvinění i několik dalších zaměstnanců novin, šéfredaktoři Andy Coulson a Rebekah Brooksová a soukromý detektiv Glenn Mulcaire.

Nejzásadnější pro celý spor byly okolnosti vraždy třináctileté Milly Dowlerové z roku 2002. V průběhu vyšetřování vyšlo totiž najevo, že reportéři News of the World odposlouchávali hlasovou schránku zavražděné dívky, dokud se nenašlo její tělo. Průběžně mazali zprávy, aby uvolnili místo pro nové, a rodičům dívky tak dávali falešnou naději. Záhy nato byly odhaleny i nahrávky hlasových schránek vyšetřovatelů Scotland Yardu, kteří na případu odposlechů pracovali.

Pro nedělník News of the World to bylo příliš, a tak v létě 2011 ukončil činnost. Clive Goodman se posléze mimo jiné přiznal i ke 155 odposlechům hlasové schránky Kate Middletonové, vévodkyně z Cambridge.

Soudní jednání vůči obviněným se táhla až do roku 2014. Rupert Murdoch investoval nemalé částky do obhájců svých zaměstnanců a na odškodnění stovky obětí odposlechů. Jeho společnost musela vlivem skandálu odstoupit od odkupu britské vysílací stanice BSkyB. V několika případech ale obvinění čelila i společnost Reach plc, dříve ještě jako Trinity Mirror.

Spor víceméně trvá dodnes a neustále se objevují nová obvinění za odposlechy vůči News Group Newspapers a Reach plc. Soud obvykle rozhodne finanční kompenzací pro poškozené.

Rovnováha mezi britským bulvárem a královskou rodinou

Princ Harry podal žalobu na obě zmíněné společnosti za odposlouchávání vzkazů, které zanechal v hlasové schránce telefonu své matky, princezny Diany. Svá obvinění také doplnil tím, že obě společnosti o odposlouchávání věděly a záměrně kryly a ničily důkazy, které by potvrdily obvinění.

S žalobou, kterou podala jeho manželka Meghan, se tak zdá, že vévoda s vévodkyní ze Sussexu vyhlásili válku britskému bulváru, kterou s velkou pravděpodobností i vyhrají. Není však jisté, jestli se tím něco zlepší. Žaloba nejenže na ně přitáhne spoustu negativní pozornosti, ale další zkoumání v rámci procesu mohou ze života páru, ale i celé královské rodiny odhalit mnohem více osobních informací.

Média a královská rodina fungují v jakési symbióze, kdy se navzájem potřebují. Média mají o čem psát, ale zároveň nastavují zrcadlo chování královské rodiny, která by měla jít příkladem. Proto lze očekávat určitou míru kritiky, pokud porušuje protokol nebo neuváženě plýtvá penězi daňových poplatníků. Jedné takové kritiky se princi Harrymu a Meghan dostalo poté, kdy nabádali ostatní, aby se chovali ekologicky, přitom však pro své cesty využívali soukromé letadlo.

V jednání prince Harryho však nemusejí hrát roli pouze osobní zájmy. Nejen slavní, bohatí či členové královských rodin jsou oběťmi bulváru. V honbě za čteností a senzací mnohdy na titulních stránkách končí i obyčejní lidé. Většina z nich se však třeba kvůli nedostatku finančních prostředků bránit nemůže. A právě pro ně může být princ Harry jakýmsi zástupným hlasem a svým krokem proti této "mediální šikaně" bulváru ukázat, že už to opravdu přehání.

Právo královské rodiny na soukromí?

Senzací pro Mail on Sunday byla právě Meghan, vévodkyně ze Sussexu. Opakovaně bývala jedním z hlavních témat a plátek se neštítil zveřejňovat informace z jejího soukromí, které mu v hojné míře poskytoval vévodkynin otec. Ten vlastně se svou dcerou v posledních měsících komunikoval výhradně skrze tyto noviny, a dodával jim tak spoustu osobního materiálu ohledně sebe a své dcery. Mimo jiné také dopis, který mu Meghan napsala v loňském roce a který je předmětem žaloby.

Týdeník otiskl některé pasáže, které byly vytržené z kontextu se záměrem Meghan uškodit. Tím Mail on Sunday zneužil osobní informaci a porušil autorský zákon. Zároveň porušil zákon o ochraně údajů, který Velká Británie přijala v roce 2018. Doplnit to lze i osmým článkem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, který zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života a jeho první odstavec zní: "Každý má právo na respektování svého rodinného a soukromého života, obydlí a korespondence."

Již několikrát v minulosti apelovala královská rodina při soudních sporech na zákon o autorském právu, aby zabránila zveřejnění soukromých dokumentů. V roce 2005 list Mail on Sunday žaloval také princ Charles za zveřejnění svých soukromých zápisků z oficiální návštěvy Číny.

Vévodkyně ze Sussexu jako terč rasismu a xenofobie

Mail on Sunday nebyl ale jediným bulvárem, který si vzal Meghan na paškál. Od okamžiku, kdy ji princ Harry oficiálně představil jako svou přítelkyni, byla terčem nenávistných a rasisticky laděných článků a komentářů. Známá je například aféra po narození syna prince Harryho a Meghan, kdy bývalý moderátor BBC Danny Baker na svém twitteru zveřejnil černobílou fotografii páru s šimpanzem v obleku a komentářem "Royal baby leaves hospital" (Královské miminko opouští nemocnici). Stanice BBC Dannyho Bakera propustila, moderátor se na svém twitteru veřejně omluvil a hanlivý příspěvek smazal.

Velkým kritikem manželského páru je také publicista Rod Liddle. Pro první vydání listu Spectator pro USA napsal článek "Please America, take Meghan Markle back" (Prosím, Ameriko, vem si Meghan Markleovou zpátky). Podle něj Británii nevadí, že má vévodkyně černošské kořeny. Ale že je Američanka, která se navíc přivdala do britské královské rodiny a zavádí v Británii americké manýry. A ač budou Britové dál koukat na americké seriály a filmy a poslouchat jejich hudbu, do politiky si od Američanů kecat nenechají.

V minulosti na obranu vévody a vévodkyně ze Sussexu proti bulváru vystoupila britská herečka Jameela Jamilová, která na svém twitteru napsala: "Drahá Anglie a anglický tisku, prostě řekni, že ji nesnášíš, protože je černoška, a jeho, protože si vzal černošku." Anebo také George Clooney, který tisk nařkl, že Meghan "je haněna a pronásledována tiskem stejně jako princezna Diana".

Podobnost s princeznou Dianou naznačil také princ Harry ve svém prohlášení. Uvedl, že je již načase se vůči této "šikaně" bulvárem postavit. Přišel kvůli tomu o svou matku a nyní se obává, že se historie opakuje. Svoboda médií, objektivita a pravdivost výpovědí jsou pro Harryho základní prvky demokracie, některá média toho ale podle něj zneužívají.

Princezna Diana také často bývala žhavým tématem pro bulvár, který určitou roli sehrál i v její smrti. Se svým přítelem Dodim Al-Fayedem zemřela Diana při autonehodě. Předpokládá se, že se snažili ujet před otravnými paparazzi, kteří je pronásledovali.