Alžběta II. slavila 93. narozeniny. Podruhé, tentokrát i s poddanými

Letos je to 500 let, co zemřel Leonardo da Vinci, renesanční génius, se kterým se může srovnávat snad jen Jára Cimrman. Jeho umělecká tvorba i vědecké bádání fascinují lidi doteď, přestože mnoho jeho děl – včetně slavné Mony Lisy – zůstalo nedokončeno. Nyní vědci přišli s vysvětlením, proč je nedotáhl do konce. více