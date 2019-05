Královská rodina Windsorů roztáčí miliardový byznys

GALERIE VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Královská dynastie snáší Britům zlatá vejce. Windsorové patří mezi nejcennější obchodní značky světa. Hodnota královské 'firmy' je odhadována na neuvěřitelných 67,5 miliardy liber. Přispěje k ní také novorozený syn prince Harryho a vévodkyně Meghan.

Královská rodina Windsorů se rozrostla. Jejím novým členem je Archie Harrison, prvorozené dítě prince Harryho a vévodkyně Meghan.

Kolem prvního synka v britské královské rodině, který se narodil 6. května do rasově smíšeného manželství, je v ostrovní monarchii hromada slávy. Pro našince je ten poprask stěží pochopitelný. A ještě bizarněji se může jevit, když ho převedeme na peníze.

Joshua Bamfield, ředitel britského Centra pro maloobchodní výzkum, předpovídá, že Archie povzbudí britskou ekonomiku. Odhaduje (tady), že díky němu v příštích dvou letech vzroste prodej kojeneckých potřeb a dětského oblečení o 1,125 miliardy liber (více než tři miliard korun). Další přínos ekonomice bude mít vyšší poptávka po suvenýrech a knihách spojených s královskou rodinou.

Zdá se vám to přemrštěné? Z analýz Centra pro maloobchodní výzkum vyplývá, že princ George, prvorozený syn Harryho bratra prince Williama a jeho manželky vévodkyně Kate, za pět let od narození dodal do ostrovního hospodářství 2,7 miliardy liber (81 miliard korun). Georgeova sestra Charlotte za necelé čtyři roky přispěla ostrovnímu hospodářství dokonce částkou 3,8 miliardy liber (přes 11 miliard korun), což je dáno poptávkou po šatech, do kterých ji vévodkyně Kate obléká. Archieho bratranec Louis, nejmladší dítě Williama a Kate, za rok svého života vydělal Britům přes 0,6 miliardy liber (20 miliard korun).

Každý narozený potomek je proto skvělou zprávou nejen pro královskou rodinu, ale také pro ostrovní ekonomiku. Je důkazem, že Windsorové jsou jednou z nejcennějších značek světa.

Kousek za Amazonem

Společnost Brand Finance každoročně sestavuje žebříček nejhodnotnějších světových obchodních značek. V roce 2017 ve studii Monarchy 2017 vyčíslila také hodnotu britské královské rodiny.

Proč ne? Vždyť se rodině Windsorů v Británii říká firma. Brand Finance ji zařadila na čtvrté místo – mezi americké giganty Amazon a AT&T se 67,5 miliardy liber (přes dva biliony korun).

Společnost hodnotila hmotná i nehmotná aktiva monarchie. Do první skupiny patří Crown Estate, což je portfolio nemovitostí a pozemků, do kterého patří třeba Buckinghamský palác, většina budov na londýnské Regent Street nebo věhlasné dostihové závodiště Ascot v Berkshire. Do stejné kategorie zařadila vévodství Lancaster a Cornwall, královské sbírky s obrazy od da Vinciho, Michelangela, Rubense nebo Rembrandta a jedinečnou sbírkou poštovních známek i korunovační klenoty. Tato aktiva ocenila Brand Finance dohromady na 25,5 miliardy liber.

Mezi nehmotná aktiva pak zahrnuli analytici benefity plynoucí britské ekonomice z monarchie, například z ochranné známky Royal Warrant, kterou královský rodina poskytuje svým prověřeným dodavatelům, a z turistiky. Vyčíslili je na 42 miliard liber.

Monarchie se (Britům) vyplatí

Provoz monarchie nicméně něco stojí a Windsorové jsou nejdražším z královských rodů. Na britskou monarchii bylo loni ve státním rozpočtu vyčleněno 292 milionů liber.

Jenže královská rodina není odkázána pouze na přísun peněz ze státního rozpočtu, jinými slovy – na státní podporu. Do královské pokladny plyne čtvrtina výnosů z Crown Estate.

Co je ale podstatné: Brand Finance odhadla, že do britské ekonomiky královský majestát v roce přispěl částkou 1,766 miliardy liber. Do této sumy jsou započteny jak odvody královny z Crown Estate, předpokládané zisky z Royal Warrant, přínos turistice, ale i daně které Alžběta II. a její syn Charles už dvě desítky let dobrovolně odvádějí – z příjmů a kapitálových výnosů.

Tato částka několikanásobně převyšuje obnos, který Windsorové dostávají z rozpočtu.

Ředitel Brand Finance David Haigh ve zmíněné analýze upozorňuje, že královská diplomacie, která otevírá dveře k obchodu se zeměmi Commonwealthu, bude mimořádně důležitá právě v časech brexitu. "Britská monarchie je národní poklad, nejen symbolicky, ale také ekonomicky," píše v jejím závěru.

K tomu se dá dodat jediné: God Save the Queen (Bůh ochraňuj královnu - Alžbětu). A také její rodinu.