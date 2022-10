Aktualizováno: Při výpadcích proudu pomáhají kápézetky ve výtazích

Ruské útoky proti ukrajinské energetické infrastruktuře způsobují pohromu ve stovkách výškových budov v hlavním městě. Výpadky proudu jsou v Kyjevě na pořadu téměř každý den, předvídaví obyvatel proto pravidelně nechávají ve výtazích po celém městě „balíčky pro přežití“. Typický balíček obsahuje vodu, energetické tyčinky a sladkosti, svítilnu a nádobku, kterou lze upotřebit jako improvizovanou toaletu.

Taras Lohinov věděl, že každý, kdo uvízne ve výtazích sedmnáctipatrového paneláku, kde bydlí, ocení základní vybavení, které mu pomůže překonat těžké chvilky. Do balíčku proto přidává další položky, jako je bublifuk, aby se zabavily děti, anebo kus polystyrenu, na který se dá posadit, píše agentura Reuters.

„Samozřejmě bych mohl tvrdit, že mě to napadlo samotného, ale ve skutečnosti jsem to viděl na internetu,“ ušklíbl se třiašedesátiletý Lohinov v narážce na desítky příspěvků na sociálních sítích nabízejících rady, jak přečkat výpadky proudu, které mohou trvat i několik hodin.

Místní úřady varovaly občany před nebezpečím, jaké představuje používání výtahů během leteckých poplachů. Ale schodiště není schůdnou cestou pro mnoho Kyjevanů, kteří se potřebují dostat z bytu v 15. či 20. patře.

Když Lohinov zavěsil do druhého výtahu v budově igelitovou tašku s červeným křížem, šel kolem soused a poděkoval mu. Přátelské uznání potěšilo Lohinova, který pracuje také jako záchranář a pomáhal prohledávat sutiny po raketových útocích. Jeho manželka Ljudmyla míní, že válka pomohla obyvatelům budovy sblížit se. „Víc si povídáme, víc se usmíváme, ano, docela nás to spojuje,“ řekla. „Když Taras zavěsil tašky do výtahů, lidé za námi začali přicházet a ptát se, jestli by s nimi nemohli pomoci, dát nám za ně nějaké peníze,“ řekla. Manželé bankovky zdvořile odmítli.

Sousedé říkají, že tašky ve výtazích pomohly snížit jejich obavy. „Nebojím se, že uvíznu, protože vím, že je tam voda a energetické tyčinky,“ řekl sedmadvacetiletý Vladyslav Derbyšev, který se právě vrátil z procházky se svým psem.

Zelenskyj u vraku dronu řekl, že Rusko za dva dny s drony provedlo 30 útoků

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném nočním videoprojevu řekl, že Rusko za poslední dva dny provedlo přes 30 útoků drony na ukrajinské území, 23 bezpilotních strojů se podle něj podařilo sestřelit. Zelenskyj mluvil mimořádně venku a stál vedle vraku jednoho z bezpilotních letounů. Podle stanice BBC nejspíš šlo o letoun íránské výroby Šáhed-136, který podle Kyjeva Moskva používá ve velkém k útokům proti civilním cílům a infrastruktuře. Ukrajina již sestřelila více než 300 dronů Šáhed-136, které útočí jako kamikadze přímo na cíl, uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat.

„Ostřelování nás nezlomí - slyšet hymnu nepřítele v naší zemi je děsivější než slyšet rakety na obloze,“ řekl Zelenskyj. „Tmy se nebojíme,“ dodal prezident s odkazem na to, že Rusko útočí na energetickou síť, což způsobuje obří výpadky proudu. Zelenskyj také přirovnal boj Ukrajiny proti ruské invazi k boji proti nacistům za druhé světové války. „Forma zla se změnila, podstata je ale stále stejná,“ řekl.

Podle Zelenského Rusko od začátku invaze v únoru provedlo na ukrajinském území 4500 raketových a 8000 leteckých útoků, drony zatím použilo ve 400 případech. Teherán odmítá, že by drony Šáhed-136, které se při útoku zničí, do Ruska dodával. Také ruští představitelé tvrdí, že armáda íránské drony na Ukrajině nepoužívá.

„Od 13. září, kdy byl první dron-kamikadze Šáhed-136 sestřelen v Kupjansku v Charkovské oblasti (na severovýchodě země), jsme k dnešnímu dni sestřelili více než 300 dronů Šáhed-136,“ řekl mluvčí Ihnat na dnešní tiskové konferenci.

„Nepřítel je používá ve vlnách. Je zjevné, že tak nečiní každý den, protože jsou tu nějaké faktory, nějaké operační a strategické úkoly, které si klade. Je jasné, že mu jde hlavně o vyčerpání naší protivzdušné obrany. Nepřítel vidí výsledek a je jasné, že sleduje, jak se drony vypořádávají s úkoly, vidí, že je ničíme, a tak hledá nové taktické postupy jejich nasazení, zejména využívá noční dobu, velmi často od půlnoci do dvou hodin, kdy sestřelovat tyto drony mohou pouze prostředky zaměřované radarem,“ dodal Ihnat.

Mluvčí připustil, že méně časté nasazení dronů může souviset s tím, že jich ubývá a že jich dříve měli Rusové více. Není úplně jasné, kolik těchto letounů získalo Rusko od Íránu. Údajně si jich objednalo 2400, ale není jasné, zda Írán má kapacity vyrábět drony v takovém množství.

Rusko během uplynulých 24 hodin přišlo o 480 vojáků, devět tanků a 14 obrněných vozidel, uvedl ukrajinský generální štáb, který celkové ztráty Ruska během 247 dnů války proti Ukrajině odhadl na 69 700 vojáků. Tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu ověřit z nezávislých zdrojů.