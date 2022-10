Rusko by použitím jaderné zbraně na Ukrajině udělalo vážnou chybu, varoval Biden

Rusko by udělalo vážnou chybu, pokud by na Ukrajině použilo taktickou jadernou zbraň, řekl americký prezident Joe Biden v reakci na ruská tvrzení o tom, že Ukrajina připravuje takzvanou špinavou bombu.

Ruské ministerstvo obrany minulý týden informovalo své protějšky v USA, Francii, Británii i Turecku, že Ukrajina připravuje zbraň, která způsobí radioaktivní zamoření rozmetáním radioaktivního materiálu pomocí běžné trhaviny.

Rusko své obavy vzneslo i na jednání Rady bezpečnosti OSN za zavřenými dveřmi. Generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi poslal velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja dopis, kde jej vyzývá, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby zabránil „ohavnému zločinu“ ze strany Ukrajiny.

Západní státy toto tvrzení shodně odmítly. Popřel je i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který řekl, že obviňování Moskvy působí dojmem, že plánuje operaci pod cizí vlajkou. Zároveň uvedl, že na Ukrajinu v reakci na ruská obvinění brzy dorazí odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kteří získají plný přístup. V této souvislosti Kuleba vyzval Moskvu, aby byla stejně transparentní.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby v pondělí poznamenal, že Rusko již dříve jiné obviňovalo z věcí, které samo zamýšlelo udělat. „V současnosti ale neexistuje žádný důkaz, že by tomu tak bylo i v tomto případě,“ dodal Kirby.

Skupina progresivních demokratických členů amerického Kongresu uvedla, že stáhla dopis adresovaný Bílému domu, v němž vyzývala prezidenta Joea Bidena, aby vedl přímá jednání s Ruskem. Výzva vzbudila vlnu nevole v řadách Demokratické strany a vyvolala otázky o tom, jak silná je její podpora Ukrajině.

Podle Washington Post kritizoval zakladatel wagnerovců chyby Ruska na Ukrajině, on sám to ovšem popírá

Zakladatel ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti Jevgenij Prigožin podle amerického deníku The Washington Post v osobním rozhovoru s prezidentem Vladimirem Putinem kritizoval chyby ruských armádních velitelů na Ukrajině. Prigožin má podle informací amerických zpravodajských služeb, na něž se deník odkazuje, stále napjatější vztahy s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem.

Na Ukrajině podle dřívějšího oznámení ukrajinské vojenské rozvědky bojuje asi 8000 žoldnéřů z Wagnerovy skupiny (v ruském přepisu Vagnerovy). Většinu z nich tvoří naverbovaní trestanci, tvrdí také rozvědka.

Prigožin podle nejmenovaného zdroje amerického deníku konkrétně kritizoval, že ruské ministerstvo obrany ukládá wagnerovcům příliš mnoho povinností, ale nevyčleňuje dost finančních a materiálních prostředků na to, aby skupina mohla tyto úkoly plnit. Prigožin nicméně ve vyjádření pro Washington Post popřel, že by s Putinem hovořil, i že by průběh bojů na Ukrajině kritizoval.

Zdroj deníku také uvedl, že Prigožin zřejmě stojí za videem, které se dříve šířilo na sociálních sítích a na němž si žoldnéři skupiny stěžovali na nedostatek jídla a nábojů. Cílem tohoto videa bylo zřejmě přimět Kreml, aby na bojovníky skupiny vyčlenil více prostředků.

Miliardář Prigožin teprve v září přiznal napojení na Wagnerovu skupinu i skutečnost, že ji v roce 2014 založil.