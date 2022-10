Aktualizováno: Putin vyhlásil v okupovaných ukrajinských oblastech stanné právo

Putin neupřesnil, jaké kroky budou v rámci stanného práva podniknuty, ale uvedl, že jeho příkaz platí od čtvrtka. Návrhy zákonů podle agentury AP naznačují, že opatření může zahrnovat omezení cestování a veřejných shromáždění, přísnější cenzuru nebo širší pravomoci pro donucovací orgány.

Šéf Kremlu dnes také podepsal dekret, který omezuje pohyb do ruských regionů sousedících s Ukrajinou - týká se Krasnodarského kraje, dále Belgorodské, Brjanské, Voroněžské, Kurské a Rostovské oblasti. Kromě nich se týká ukrajinského poloostrova Krym, který Moskva anektovala v roce 2014, a Sevastopolu. Putin rovněž udělil mimořádné pravomoci šéfům všech ruských regionů.

V televizním vystoupení před členy bezpečnostní rady Putin dále pověřil vládu, aby zřídila zvláštní koordinační radu pod vedením premiéra Michaila Mišustina, která bude spolupracovat s ruskými regiony na posílení válečného úsilí Moskvy na Ukrajině.

Ruský prezident na konci minulého měsíce při slavnostním projevu v Kremlu označil čtyři částečně okupované ukrajinské oblasti za ruské území. Zábor Chersonské, Záporožské, Doněcké a Luhanské oblasti posléze schválil ruský parlament a ústavní soud. Prakticky celý svět tento nejnovější pokus Ruska o připojení dalšího ukrajinského území neuznává. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu 24. února, invazi nazývá „speciální vojenskou operací“.

Za projevy čirého teroru dnes označila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ruské útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině. Je podle ní zcela zjevné, že ruská armáda se dopouští válečných zločinů. Šéfka unijní exekutivy při jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku zároveň zopakovala, že Evropská unie bude Kyjev dál podporovat.

„Cílené útoky na civilní infrastrukturu s jasným úmyslem připravit muže, ženy a děti o vodu, elektřinu a teplo... to jsou akty čirého teroru,“ řekla von der Leyenová v projevu před europoslanci. „Mezinárodní řád hovoří velmi jasně: Jsou to válečné zločiny,“ uvedla.

