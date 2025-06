"Přežíváte" doma s malým dítětem? Tohle jsou změny, které vám obrátí život k lepšímu

11. 6. 2025 – 13:26 | Magazín | Veronika Borská

Každý, kdo má doma malé dítě, ví, že rodičovství není jen o tom, kolik plen se za den vymění. Je to i o tom, kolik nervů člověka stojí vyznat se v tom, na co má nárok, kdy o to žádat, jestli náhodou něco nepropásl a jestli mu někdo nezazlívá, že by se třeba rád vrátil zpátky do práce. Dobrá zpráva? Něco se konečně mění. A tentokrát k lepšímu.

Rodičovský příspěvek rychleji a podle sebe

Rodičovský příspěvek se letos navýšil. Ale možná ještě důležitější než samotná částka je fakt, že ho bude možné čerpat rychleji a flexibilněji.

Od července 2025 si rodiče budou moci měsíčně vybrat až 15 tisíc korun. A platí, že příspěvek lze čerpat až do tří let věku dítěte – jenže nově to bude zároveň i horní hranice, ne jen volba.

Takže pokud se rodič potřebuje vrátit dřív do práce nebo ho jednoduše unavuje nekonečný stereotyp každodenní péče, bude mít konečně prostor rozhodnout se podle sebe.

Školka pro dvouleté děti? Už bez obav

Doteď platilo přísné pravidlo, dítě mladší než dva roky nesmělo trávit v dětském zařízení více než 92 hodin měsíčně, jinak hrozilo odebrání dávek.

Od května 2025 se tento limit zvyšuje na 120 hodin měsíčně. A nově se do něj započítávají i dětské skupiny. To je víc než pětadvacet dopolední měsíčně – možnost na pár hodin týdně odejít do práce, vyřídit si, co je potřeba, nebo si dát v klidu kávu. A přitom bez strachu, že člověk přijde o příspěvek.

Flexinovela: Návrat do práce bez obcházení pravidel

Velkou změnou je tzv. Flexinovela, která vstoupí v platnost v červnu 2025. Rodič na rodičovské dovolené bude moci u svého zaměstnavatele vykonávat stejnou práci, jakou má v pracovní smlouvě – a to například na dohodu o provedení práce.

Dříve bylo možné pracovat pouze na jiném pracovním zařazení. Nově se tak otevře cesta k plynulejšímu návratu do zaměstnání, aniž by rodič musel obcházet pravidla.

A co víc – zaměstnavatel bude muset držet původní pracovní místo až do dvou let věku dítěte. Ne jen podobnou pozici, ale tu konkrétní, kterou rodič opustil. To přináší větší jistotu, klid a důstojnost v návratu do pracovního života.

Mateřská pro studentky? Konečně ano

Je to změna, na kterou čekala nejedna mladá žena. Od letošního roku se do nároku na peněžitou pomoc v mateřství počítá i doba studia – pokud bylo úspěšně dokončeno nebo přerušeno kvůli těhotenství.

A ještě jedna dobrá zpráva: celý proces se zjednodušuje. Vše lze vyřídit online, bez obíhání úřadů, ztracených papírů a čekání na “paní za přepážkou“.

Přídavky nově: méně formulářů, více přehlednosti

Od října 2025 se mění systém přídavků na dítě. Zavádí se tzv. dávka státní sociální pomoci (DSSP) – jednotná žádost, jeden formulář a větší přehled.

Zároveň se zvyšuje příjmový strop, takže na podporu dosáhne více rodin. Jedinou novou podmínkou bude, aby všichni dospělí členové domácnosti, kteří nejsou například senioři, osoby se zdravotním postižením nebo malé děti, byli aktivně pracující nebo rekvalifikovaní.

Ošetřovné i pro OSVČ a pracující na dohody

Od ledna 2025 bude mít nárok na krátkodobé ošetřovné i rodič, který podniká nebo pracuje na dohodu – pokud si alespoň tři měsíce platil nemocenské pojištění.

To je velký posun hlavně pro samoživitelky, freelancerky a mámy na volné noze, pro které dosud tento typ podpory vůbec neexistoval.

Co dalšího se chystá?

Hlídačkovné – nová dávka pro rodiče-studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek a zároveň studují. Spuštění se plánuje na září 2026 .

Rodičák před porodem – pokud maminka nemá nárok na mateřskou, bude moci od ledna 2027 začít čerpat rodičovský příspěvek už dva měsíce před porodem .

A co z toho vyplývá?

Změny v systému dávkové podpory konečně začínají reflektovat realitu dnešních rodin. Ne každá máma chce nebo může být tři roky doma. Ne každý táta má možnost pracovat na plný úvazek. A ne každé dítě může trávit celé dny doma, pokud rodiče potřebují podporu zvenčí.

Díky těmto změnám mají rodiče větší volnost, jistotu a prostor žít život podle svých možností – ne podle tabulek.