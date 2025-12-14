Nejdrsnější slevová smršť v Tescu
14. 12. 2025 – 14:52 | Zprávy | Anna Pecena
Tesco od 10. do 16. prosince 2025 rozjíždí předvánoční cenový závod, který připomíná spíš černopáteční maraton než adventní pohodičku. Ať už chcete doplnit zásoby, nakoupit na svátky nebo jen ukořistit pár nečekaných výhod, tohle je týden, kdy se vyplatí mít oči otevřené.
Citrusový šok a maso skoro zadarmo
Leták hned na úvod přináší jednu z nejkřiklavějších slev: pomeranče za cenu, která připomíná spíš devadesátky. Kdo rád žongluje s vitamínem C, tady má příležitost udělat si zásoby na celou zimu. A jestli někdo čekal, že tohle bude jediný úlet, ten se mýlí.
Naprostým trhákem týdne je totiž vepřová pečeně bez kosti se slevou, která působí skoro podezřele. Cena spadla tak hluboko, že by se návštěvníci řeznictví mohli začít ptát, jestli se svět ještě točí. Leták uvádí, že jde o nabídku platnou jen pár dní, takže kdo chce mít na stole štědrovečerní jistotu, neměl by váhat.
Vedle toho se blýskne i Gouda za částku, která donutí i skalní odpůrce tvrdých sýrů zamyslet se nad změnou životního stylu. A pokud by snad někdo zatoužil po domácím bublání a slavnostní atmosféře, Prosecco Finest přichází s cenovkou mírně zbavenou hrdosti, ale o to atraktivnější.
Nájezdy na Clubcard: kdo ji nemá, jako by nebyl
Tesco letos v prosinci jasně ukazuje, že Clubcard už není výhoda, ale nutnost. Bez ní byste totiž zaplatili třeba za Božkov tradiční plnou cenu, zatímco s ní se dostanete na částku, která láká k předčasnému přípitku.
Podobně výrazné rozdíly se objevují u vajec, kde Clubcard snižuje cenu tak drsně, až to působí jako interní omyl. Slunečnicový olej se také propadá do úrovně, kterou svět neviděl už pár sezon, a chipsy Bohemia míří do cenového suterénu, jako by chtěly být povinnou výbavou každé domácnosti.
Nesmíme opomenout ani Zewa Deluxe, kde sleva připomíná předvánoční milodar. Tři balení za cenu, která zaskočí i ty, kdo mají zásoby na apokalypsu.
Víno jako vánoční povinnost a hračky, které mizí rychleji než Mikuláš
Pro milovníky vína je tu nabídka 3+1 zdarma, která nenechá vydechnout žádného sběratele lahví. Člověk jen sáhne po čtyřech etiketách a nejlevnější si odnese bez placení. A zdaleka nejde jen o běžná stolní vína – v akci se objevují i výrazné druhy z Rakvic či Moravy.
A kdyby snad někdo zapomněl na dárky pro děti, sekce hraček přináší slevy až do čtyřiceti procent. Leták sám naznačuje, že kdo přijde pozdě, ten bude vybírat už jen zbytky.
Tesco tak tento týden ukazuje, že předvánoční stres se dá zahnat i příjemným pocitem z dobře ulovené slevy. Stačí jen dorazit včas a nebát se sáhnout po tom nejlepším, co zrovna padá do košíků.