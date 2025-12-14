Za výstavbu obřího větrného parku nabídl ČEZ Ralsku 600 mil.Kč a další bonusy
14. 12. 2025 – 15:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Speciální odměnu 600 milionů korun a další bonusy nabídla polostátní skupina ČEZ městu Ralsko na Českolipsku za plánovanou výstavbu obřího větrného parku v bývalém vojenském prostoru.
ČEZ PV & Wind plánuje v oblasti výstavbu 16 větrných elektráren o výkonu až 115 megawattů (MW). Podle serveru Novinky.cz o tom radnice obyvatele neinformovala a připravuje změnu územního plánu.
"Co se týče finančních podmínek, má Ralsko v případě spolupráce na projektu možnost získat až 600 milionů korun během 30 let. V této částce je zahrnuta jednorázová odměna po dokončení změny územního plánu, zákonem daný poplatek z každé vyrobené MWh (megawatthodiny) i bonusová odměna vycházející z objemu produkce budoucího větrného parku," uvedl mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier.
Ralsko má šanci i na podporu Nadace ČEZ, která přispívá na aktivity jako jesle, školky, dětské tábory, pečovatelské služby, umělecké skupiny, kulturní akce, kanalizační přípojky, renovace kostelů, komunitní veřejné prostory, práci sportovních spolků a provoz veřejných sportovišť. Město s 2200 obyvateli i okolní obce mohou také těžit ze spolupráce se Skupinou ČEZ při rozvoji svých energetických hospodářství v oblasti energetických úspor, veřejného osvětlení, kogenerací, fotovoltaik nebo třeba elektromobility.
Záměr postavit větrný park v místních částech Náhlov a Svébořice v Ralsku zveřejnil ČEZ v červenci. Pokud se plány uskuteční, půjde o největší park v zemi, a to nejen výkonem, ale i výškou větrných elektráren. Počítá s celkovou výškou až 250 metrů, kdy výška stožáru je až 166 metrů a průměr rotoru do 163 metrů. Pro srovnání liberecký hotel a vysílač Ještěd má na výšku sotva 100 metrů. Výkon každé z elektráren by se měl pohybovat od 5,56 do 7,2 MW, celkový instalovaný výkon by tak měl být od 88,96 do 115,2 megawattu.
K plánované stavbě větrného parku v Ralsku na Českolipsku musí investor zpracovat posudek o vlivu na životní prostředí (EIA), rozhodl na počátku října Krajský úřad v Liberci. Projekt může mít podle úředníků významný dopad na krajinný ráz, zdraví obyvatel i biodiverzitu. Investor musí zhodnotit také třeba vliv na chráněné druhy zvířat a kulturní památky nebo dopad na lázeňskou oblast a nabídnout i varianty s jinými počty a velikostmi větrných turbín. K záměru dostal úřad téměř 200 připomínek a tři petice.
Ralsko podle serveru podalo k záměru jen stručné, v podstatě holé stanovisko. Zastupitelé města navíc už v únoru schválili zadání změny územního plánu, která má vytvořit podmínky nejen pro výstavbu obřích větrných elektráren, ale také pro další solární projekty. Už teď ČEZ v lokalitě provozuje pět fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 56 MW a výstavbu další o výkonu zhruba 70 MW připravuje. Solární elektrárnu o výkonu až 80 MW plánuje na bývalém vojenském letišti Hradčany v Ralsku také Liberecký kraj.