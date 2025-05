Anna (32): Dodnes nechápu, jak jsem to mohla vydržet. Nechal nás v nejistotě a bez peněz, prý že je to normální

27. 5. 2025 – 9:13 | Magazín | Veronika Borská

Anna si po boku svého partnera prožila víc, než by si kdy dokázala představit. Postupně ji přesvědčil o životním stylu, který byl na hony vzdálený tomu, co si ve skutečnosti představovala. Za pár měsíců ztratila jistotu, sebevědomí i vlastní úsudek.

Byla jsem poměrně mladá, když jsem se zamilovala do muže z daleké ciziny. Měl jiné náboženské zvyky, jinou mentalitu, ale také silnou osobnost, sebevědomé a nepopiratelné charisma. Byl rozhodný, úderný a nesmírně přitažlivý.Nedokázala jsem mu odolat, i když mi něco hluboko uvnitř našeptávalo, že si koleduji o problémy. Jenže mé srdce umlčelo rozum a já se za toho muže lehkovážně provdala.

Myslela jsem si, že jsem našla lásku jako z pohádky

V den, kdy jsem si brala Rashida, jsem byla nepopsatelně šťastná. Měla jsem pocit, že právě teď dělám to nejlepší rozhodnutí svého života. Naše svatba byla jako z pohádky, všechno klapalo do posledního detailu. Krátce po ní jsme se nastěhovali do velkého bytu a začali spolu žít. Zpočátku to vypadalo dokonale.

Dělala jsem všechno pro to, abych byla tou nejlepší ženou. Měla jsem navařeno, uklizeno, poctivě jsem chodila do práce a domů se vracela na minutu přesně. Jen aby byl spokojený. Aby byl náš vztah takový, jaký jsem si vysnila.

Na dítě mi nepřispěl ani korunu

Náš vztah se postupně hroutil. Začalo to drobnostmi, třeba když jsem se jen o pár minut zpozdila, nebo když se něco odchýlilo od Rashidova plánu. Okamžitě na mě křičel a ponižoval mě. V tu chvíli mi začalo docházet, že takhle to dál nepůjde.

Chtěla jsem od něj odejít, ale k mému štěstí a zároveň neštěstí jsem otěhotněla. Doufala jsem, že kvůli dítěti se všechno zklidní. Snažila jsem se být bezchybná, abych miminko donosila v klidu. Jenže Rashid mě začal trestat ještě víc. Když jsem kvůli pokročilému těhotenství musela přestat pracovat, přestal mi dávat peníze. Najednou jsem neměla ani na základní výbavičku.

Trápilo mě, že to finančně nezvládám, a styděla jsem se za to

Sotva jsem porodila, hlavou mi už běželo, kde vezmu peníze na pleny, jídlo, prostě na všechno. Řekla jsem Rashidovi, že odejdu k rodičům. Místo pochopení na mě spustil: „Že se nestydíš! Věšet se rodičům na krk? Mně by ve tvém věku bylo hanba.“

A tak jsem se opravdu styděla. V tomhle měl Rashid bohužel pravdu nebo jsem si to aspoň tehdy myslela. Nejsem přece dítě, které potřebuje pomoc. Rodičům jsem pokaždé tvrdila, že je všechno v pořádku. Že se o mě muž stará. A že je brzy navštívím.

Mezitím jsem po nocích brala, co se dalo. Dělala jsem domácí práce pro cizí lidi, chodila na noční úklidy, často i s kočárkem. Prostě jak to šlo. Popravdě, ani jsem nevěděla, kde Rashid většinu času je. Přijel jednou za čas, zkontroloval, jestli je všechno podle jeho představ, a zase odjel. Na naši dcerku se sotva podíval, natož aby si s ní pohrál. Jen mi vmetl do obličeje, že je moc hubená. A že se snažím málo.

Nakonec nás zachránila moje máma

Probrala mě až moje máma. Asi po roce a půl mě našla a když mě viděla, rozbrečela se. Ne, že bych živořila. Dělala jsem, co bylo v mých silách. Jenže jsem skoro nespala kvůli práci, nemocím, prvním zoubkům mojí dcery.

„Jak tohle proboha žiješ?“ vyhrkla zděšeně, a zatímco mi spílala, zároveň mi balila věci. Rozhodla, že nás odveze k sobě domů. Já se bránila. Měla jsem to v hlavě nastavené tak, že se o nás musím postarat sama. Máma mě tehdy pohladila po vlasech a řekla: „Kdo ti tohle nakukal? Ten, co se na tebe už dávno vykašlal?“ A odvezla si nás.

Až u rodičů mi došlo, co všechno se dělo. Že mě Rashid sice nikdy neuhodil, ale psychicky mě zlomil dokonale. Požádala jsem o rozvod. A dceru mu nikdy nesvěřím.