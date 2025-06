Pravda o dámských kabelkách: Co byste měla mít a co v ní doopravdy tajně schováváte? Budete se divit!

11. 6. 2025 – 13:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nejdříve je to dívčí trendy záležitost, ale s věkem se v kabelce začnou objevovat neobvyklé věci. A někdy ani samotná žena neví, co tam vlastně všechno má. Hlavně ať sluší, ladí s outfitem, ale pro jistotu ať se do ní vejde i půlka domácnosti. Známé, že?

Snad každá máma by potvrdila, že kabelka je druhé dno jejího dne. Ale víte, jak to všechno vlastně začíná?

Malá kabelka, velké ambice

Už od malička malé princezny kopírují dospělé, zejména své nejbližší ženské vzory. A pozor, týká se to i doplňků! Kabelka není výjimkou. Znáte to? Hlavně ty starší slečny, si nejprve půjčují naši kabelku a později přemýšlí, za co si koupit vlastní.

Se svou šestiletou dcerou jsem nedávno vedla roztomilý, ale vášnivý spor. Vzala si svou plyšovou kabelku ve tvaru zlaté hvězdy – ano, přesně tu s flitry, které mění barvu podle směru přejetí a začala ji poctivě plnit. Co všechno potřebovala vzít s sebou?

Balíček kapesníčků

Červený balzám na rty s vůní třešní (a trochou třpytek, samozřejmě)

Svoji milovanou „labububu“ (také levnější verze: lafufu, aktuálně supertrendy plyšák s očima jako talíře se škodolibým výrazem – do toho už já prostě nevstupuju)

Zip posouvala pomalu, sice s důstojností pravé dámy, ale dost neohrabaně, že jsem měla pocit, že jej musí každou chvíli strhnout. Samozřejmě ji nezavřela. Zkoušela to tedy znovu a znovu.Nakonec mi s vážností řekla:

„Já to všechno potřebuju, mami. Ani jednu věc nemůžu nechat doma.“

,,Je po mně” uvědomila jsem si ve vteřině

Kabelka jako úschovna na co kdyby bylo potřeba

Nezáleží na tom, jestli vám je šest, šestnáct nebo šestačtyřicet. Kabelka je takovým zrcadlem ženské duše – malým, často přeplněným vesmírem, ve kterém se praktické mísí s osobním, a někdy i s úplně nečekaným.

Uvnitř se samozřejmě najde klasika jako peněženka, klíče, krém na ruce, možná půlka lékárničky. Ale také to, co “nejde nechat doma“, i když to nedává žádný logický smysl. A s věkem se tenhle osobní inventář mění:

Dřív obsahovala: lesk na rty, flakonek parfému, kompaktní zrcátko a spousta nadějí.Dnes se tam vejde: tři účtenky, dvě karamely volně v podšívce, náplast, zbloudilý ponožkový sólohráč na převlečení a někde hluboko utopený klíč. Možná i brumík, lehce pomačkaný.

A pak jsou tu poklady, které si k nám nenápadně odkládají děti. Není výjimkou, že při podpisu důležitých dokumentů v bance vytáhnete z kabelky doklady... a s nimi autíčko. Propisku nenajdete, ale zato narazíte na střevíčky Barbie a gumičku s jednorožcem.

Zkrátka – není to chaos. Je to připravenost. Protože v hloubi duše víme, že všechno tam je proto, že by se to mohlo hodit. Nebo si to aspoň myslíme.

Tajná výbava moderní kabelky pro sebevědomou ženu – objevte, co by měla obsahovat podle jejího typu!

Každá kabelka má své tajemství, a seznam nezbytností, které by v ní měly být, je jako kouzelný recept na úspěšný den každé ženy! Ale pozor – ne každá kabelka unese všechno, co potřebujeme, a dosáhne zároveň na trendy. Pojďme se spolu podívat na to, jaké kousky by měly být v té vaší a do jakého typu kabelky je ideální je zařadit. Vydáme se na dobrodružství stylu a praktičnosti!

Kabelka do ruky

Tato elegantní kabelka je ideálním společníkem pro večerní akce nebo formální události. Měla by obsahovat peněženku, mobil, rtěnku, balzám na rty a malý parfém. Dobře navržená kabelka v tomto stylu nabízí prostor pro nezbytnosti a zůstává dostatečně kompaktní.

Crossbody kabelka

Perfektní pro každodenní nošení, kdy potřebujete mít volné ruce. Ideální výbavou jsou klíče, dezinfekce na ruce, žvýkačky a malá kosmetická taštička. Ergonomický design a praktické přihrádky usnadňují přístup k základním potřebám.

Tote bag

Toto prostorné řešení je skvělé pro ženy, které potřebují nosit více věcí – ať už jde o pracovní materiály, kosmetiku nebo osobní věci. Krém na ruce, papírové kapesníčky, powerbanka a knížka nebo e-reader by v ní rozhodně neměly chybět. Tote bag nabízí dostatek prostoru a organizaci pro všechny vaše nezbytnosti.

Dámské psaníčko

Must-have pro večerní příležitosti, kdy se chcete pyšnit elegantním a stylovým kouskem. Malá peněženka, telefon, rtěnka a klíče jsou ideálními společníky. I když je menší, měla by mít místo na to nejdůležitější, co potřebujete k zvládnutí nočního dobrodružství.

Batoh

Praktický a stylový doplněk pro aktivní ženy, které přes den dávkují energii a potřebují mít po ruce vše potřebné. Snídaňové tyčinky, hustý krém na ruce, notebook nebo tablet a nabíjecí kabel by měly být součástí této výbavy. Batoh kombinuje funkčnost s módou a umožňuje vám být připravené na každou situaci.

Tyto typy kabelek a jejich výbava vám pomohou zůstat stylovou a organizovanou, ať už vyrazíte kamkoliv. Věnujte pozornost designu i praktičnosti – vaše kabelka by měla být vaším nepostradatelným společníkem a odrazem vaší osobnosti!