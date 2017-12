Máslo bude a líp bude! Stačí zvolit Zemana

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Miloš Zeman nám popřál šťastný a veselý nový rok. Se zaťatou pěstí.

Patříte k těm, kteří mají Vánoce a závěr roku spojeny s takovými banálními hodnotami, jakými jsou láska, klid, soucit, porozumění, tolerance a vůbec kladnými lidskými vlastnostmi? Pak na vás vánoční (a jedním vrzem novoroční) projev Miloše Zemana (celý text zde) dojem nejspíš neudělal.

Budiž prezidentovi připsáno ke cti aspoň to, že na svatého Štěpána mluvil slušně a jeho řeč vklíněná mezi televizní pohádky, nemusela být označena hvězdičkou, anebo vypípána.

I důvěra (možná) bude

Realista nemohl čekat od kandidáta v prezidentských volbách tři týdny před prvním kolem hlasování něco jiného než volební projev. Zeman s vánočním stromečkem v pozadí vskutku využil příležitost, aby připomenul Čechům, čím jim ještě může být užitečný. Především tím, že jim bude garantovat vládu Andreje Babiše.

V legendární scéně ze Skřivánků na niti slibuje Zdeněk Nejedlý: "A chleba bude! A máslo bude. I smetana bude!..." Obdobně by se daly shrnout sliby v Zemanově svatoštěpánské řeči: "A líp bude! A Babiš premiérem bude! I důvěra (možná) bude…"

A kdo to všechno zajistí? No přece Miloš Zeman – pokud ho ovšem zvolíte, a tak mu dopřejete další pětiletku v sídle českých králů a římských císařů.

"… během několika málo měsíců se podaří mít zde vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny, a nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů tak, aby snad někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus, který již může být úspěšný," slíbil prezident.

Jezevec se o to postará

O tom, že Zemanova řeč není naladěna vánočně, ale volebně, svědčila prezidentova zaťatá pěst. Vrchní velitel s ní gestikulovat ve chvíli, kdy zdůrazňoval, že žádné předčasné volby nevypíše.

"Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby, což mi ústava v některých situacích umožňuje. Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám," ujistil Zeman.

Srozumitelný vzkaz voličům Babišova hnutí: Chcete v čele vlády Babiše? Pak volte Zemana. Váš jezevec z Vysočiny se už postará o to, aby velkopodnikatel z Bratislavy dostal tolik příležitostí, kolik bude nutné k tomu, aby vládu sestavil.

A důvěra? Žádný problém. Zemanův výklad je svérázný, ale jednoduchý: Já uděluji vládě právo vládnout, a pokud jí dám prezidentský glejt, tak je přece plnohodnotná.

Na co si stěžovat?

Zeman na sv. Štěpána také vysvětlil, proč spěchal, aby novou vládu měl co nejdřív. "Když mluvím o Babišově vládě, chtěl bych poznamenat, že jsem dostával moudré rady, které mi říkaly, nejmenujte Babišovu vládu dřív, než Babiš získá ve sněmovně důvěru. Ale to by reálně znamenalo, že po týdny, možná dokonce po měsíce tady povládne Sobotkova vláda v demisi, a to si snad proboha nikdo nepřeje," poznamenal prezident.

Dost protismyslný výklad. Vždyť Zeman ve stejné řeči chválil vládu za "nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii, nejnižší míru příjmové diferenciace, respektive míru chudoby v Evropské unii". Líčil Česko jako zemi, která vzkvétá.

"Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších a naopak naše zadluženost jedna z nejnižších. Tak na co si máme stěžovat?" pravil.

Moudrý vladař však musí také kárat. A tak Zeman káral. Minulé vládě sociálních demokratů, babišovců a lidovců vytknul nízkou míru investic. "Je ostuda, že není hotová silnice mezi Brnem a Vídní, ale takových dálnic, obchvatů a dalších staveb je celá řada," připomněl prezident.

Kdože za to ve vládě odpovídal? Přece ministr dopravy Dan Ťok – Ano, bude líp.

A vládě Zeman vytknul i to, že vykrmovala erár a přijímala nové úředníky. Nezmínil přitom, kde jich přibylo nejvíc. Bylo to na ministerstvu financí, za Andreje Babiše – zase Ano, bud líp.

Obojí samosebou není podstatné. Hlavní je, že jsme se zbavili staré vlády a máme jednobarevnou vládu. Ano, bude líp.

Bacha na manipulátory!

"Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí," řekl Zeman a na závěr své řeči popřál šťastný a veselý nový rok. K tomu vyzval: "Buďme sebevědomými lidmi, kteří spoléhají na svůj zdravý rozum a nedají se manipulovat." A jak jinak, zmínil také manipulátory – Českou televizi a český tisk.

K tomu se patří dodat: Nedejme se v příštím roce manipulovat nikým, ani Milošem Zemanem.