Prezident opředený skandály odchází. Rozloučil se napínavým projevem

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ve čtvrtek obvinila jednoho ze dvou policistů, kteří loni na rušné silnici v Plzni zakročili se zbraní v ruce proti řidiči, jenž na ně blikal kvůli jejich stylu jízdy. Za zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až pět let vězení nebo zákaz činnosti.

Zlínský senátor a někdejší předseda JZD Slušovice František Čuba (SPO) rezignuje ke konci února na místo v horní komoře. Oznámil to dopisem.

Obálku s bílým práškem dostávají v Moskvě další velvyslanectví, je jich už deset a další mohou přibývat. Agentuře TASS to ve čtvrtek řekli pracovníci ruských záchranných služeb. Prášek obsahuje insekticid fipronil, nebezpečný údajně není.

Nejvyšší správní soud zamítl první ze stížností na kampaň prezidenta Miloše Zemana. Prokazatelné porušení zákona, které by hrubě ovlivnilo výsledky, volební senát nezjistil. Uchopení tématu migrace ani slogan "Stop imigrantům a Drahošovi" prý nelze považovat za protiprávní.

Nejvyšší správní soud zamítl stížnost podnikatelky Terezie Holovské, jež neuspěla v doplňujících volbách do Senátu na Trutnovsku. Starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN) tak může složit senátorský slib. Chybné přidělení volebního čísla Holovské nemohlo významně ovlivnit výsledek.

Lékař Evžen Machytka se chce přihlásit do konkurzu na ředitele Fakultní nemocnice Ostrava. Řízením zdravotnického zařízení byl pověřen dočasně, když ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v pátek odvolal Svatopluka Němečka.

Policie obvinila šest lidí v souvislosti s loňským požárem továrny na výrobu plastových dílů do automobilů v Havrani. Za obecné ohrožení jim hrozí až osm let vězení.

