Účet za czexit. Už jste ho viděli?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Tomio Okamura buď lže, má horečku a blouzní, anebo je prostě Pitomio. To jsou tři možnosti, kterými si lze vysvětlit jeho tvrzení, že czexit pořídíme v podstatě zadarmo.

Víte, co by udělal Tomio Okamura po czexitu? Předpokládám, že by se vrátil do svého rodiště, do Tokia. A vás by tady s klidným srdcem zanechal, ať sníte, co vám nadrobil.

Tváří se bojovně, jako samuraj. Harakiri by však nechal na vás.

Když samuraj blábolí…

Vůdci SPD je všechno jasné – i czexit. Bude zdarma, v podstatě triviální záležitost. V ČT o tom nedávno řekl: "My (SPD) máme spočítáno to, že se (s odchodem Česka z Evropské unie) nic zásadně ekonomicky nezmění. Není třeba cokoli měnit, nemusíme nic počítat. Všechno bude fungovat dál, akorát bez diktátu Bruselu. Nevím, v čem je problém. Bude to všechno fungovat dál stejným způsobem."

Typický Okamura. V jedné větě vám tvrdí "máme to spočítáno" a ve větě následující "nemusíme nic počítat".

Pokud by však strana Svoboda a přímá demokracie czexit skutečně spočítala, byla by patrně první. A pokud ho nespočítala, jak může Okamura tvrdit, že se nic nezmění?

Čert se v samurajovi vyznej!

Odchod po anglicku

Po nějakém náznaku výpočtu jsem pátral na webu SPD. Nikde ani zmínka. Pouze odkaz na video, na kterém Okamura a jeho pobočník Radim Fiala citují teze z programu SPD, přirovnávají Česko k protektorátu a slibují, že obnoví suverenitu státu.

Video (zde) má v názvu tezi "Odejdeme po anglicku". Jenže Angličané se rozhodli opustit Evropskou unii už před dvaceti měsíci. Dnes jsou jen o pár yardů dál než na začátku a premiérka Theresa Mayová pořád nemá jasno, jaké bude mít ostrovní monarchie vztahy s unií po rozvodu.

Mezitím libra v nejistém prostředí oslabila, což podražilo dovozy a vyhnalo nahoru inflaci. Reálné mzdy za poslední rok v ostrovní monarchii poklesly o 0,4 procenta!

Takže brexit náš vzor? Myslí to Tomio vážně, anebo si z nás utahuje?

Zadarmo ani kuře nehrabe

Jenže zpět k výpočtu nákladů a zisků czexitu. Chytil jsem Okamuru za slovo a požádal SPD, aby mi avizovaný czexitový výpočet poslalo. Žádost, jak jsem předpokládal, zůstává bez odpovědi.

Můžeme nicméně vycházet z Okamurovy teze, že se s czexitem ekonomicky nic nezmění, což se dá vyložit tak, že bilance s unií zůstane zhruba stejná. Na otázku, zda "czexit zdarma" je reálný, si tedy zkusme odpovědět sami. Jako východisko můžeme použít zmíněné video, na němž se Tomio culí jako měsíček za úplňku a vykládá, jak uspořádáme budoucí vztahy s unií.

Prý to vyřešíme podle smlouvy o Evropském hospodářském prostoru (EFTA), která garantuje volný pohyb lidí, zboží a kapitálu a služeb. Okamura přitom zmiňuje, že Česko by mohlo mít podobné uspořádání vztahů s unií jako Norsko, jeden ze států EFTA.

Proč ne? Norsko má volný přístup na vnitřní trh unie, což je u Česka veledůležité. Česká ekonomika je založena na vývozu a do států unie odchází 84 procent českého exportu.

Bezbariérový vstup na trh unie však není zadarmo. Pětimilionové severské království za něj odvádí do Bruselu ročně 240 milionů eur, v přepočtu 6,1 miliardy korun. Je to příspěvek do fondů EFTA, ze kterých se platí náklady na fungování hospodářského prostoru. Zadarmo prostě žádné kuře nehrabe, ani to evropské.

Poměřováno lidnatostí, desetimilionové Česko by tedy mohlo platit ročně 12 miliard korun. Je to tak nepatrná částka, že ji nemusíme kalkulovat?

Clo sem, clo tam

Na zmíněném videu Okamura s Fialou také tvrdí, že chtějí Čechy vysvobodit z bruselských regulací. Jenže Norsko, stejně jako ostatní státy sdružení EFTA, mnohým z nich podléhají. A na rozdíl od členských zemí Evropské unie je nemohou ovlivnit.

Patrně proto místopředseda Fiala v Interview ČT24 připustil i to, že Česko opustí také jednotný trh unie. V takovém případě bychom obchodovali s unií podle zásad Světové obchodní organizace (WTO).

"Při vystoupení z Evropské unie by clo bylo kolem tří procent. To je podle mého názoru zanedbatelná věc," prohlásil Fiala.

Tři procenta je jen hausnumero, které si Fiala vycucal z prstu. Bude to ale "zanedbatelná věc", když zboží z unie o tři procenta podraží? Pro Fialu, Okamuru a jejich bratrstvo nejspíš ano.

Pryč s montovnami!

A co zahraniční investoři? Mnohé z nich by tvrdý (některé i měkký) czexit přiměl k odchodu do zemí, které v unii zůstanou, a přitom mají nízké náklady.

Okamura by je nejspíš vyprovázel s fanfárami. Pokládá je za šiřitele epidemie "montoven" v Česku. Můžeme se ale jen tak vzdát statisíců pracovních míst, která u nás zahraniční investoři vytvořili?

Investoři z Okamurovy domoviny (Japonska) se už o možnost, že Česko z unie vystoupí, začali zajímat. Konzultovali ji na Svazu průmyslu a dopravy (zde). Japonci přitom zaměstnávají v Česku téměř 50 tisíc lidí.

Nu což, ať jdou! Nám přece stačí Japonec Okamura. S nezaměstnaností se vypořádáme sami.

A co koruna?

Pravda, v Británii nezaměstnanost od referenda o vystoupení z unie nevzrostla. Jenže samotný brexit ještě mají Britové před sebou. A jen ve finančním sektoru podle střízlivého odhadu Bank of England přijdou o 75 tisíc pracovních míst. Mnohé velké banky včetně Goldman Sachs už chystají přesun své evropské centrály z londýnské City do Frankfurtu.

Nezaměstnanost v ostrovní zemi drží dole také to, že Británie je na unijním trhu závislá výrazně míň než Česko. Prodává na něm jen 48 procent svého exportu. Co víc, zaměstnanosti v monarchii pomáhá slabá libra, která od referenda ztratila 14 procent své hodnoty.

Že by se koruna držela líp, je stěží myslitelné. Dejme tomu že by oslabila stejně jako hrdá libra o čtrnáct procent. O tolik by podražilo zboží z bruselské Evropy.

Taky zanedbatelné?

Zapomeňte na slevu

Ve výčtu ekonomických dopadů czexitu, které podle Okamury neexistují, se patří zmínit i finanční transfery mezi Českem a Evropskou unií. Brusel nás ročně v průměru dotuje částkou 50 miliard korun. Tahle sumička by v příjmech rozpočtu chyběla.

Postupně se však toky peněz budou vyrovnávat. Proto dotace z Bruselu nepokládám za klíčovou ztrátu po czexitu. Citelnější by byly dopady na investice, na pracovní místa a na korunu.

Okamura je nejspíš pokládá za bezvýznamné. Je snad takový ignorant? Anebo má horečku, kvůli které blouzní? Nedávno na ni svaloval své bláboly o cikánském táboře v Letech. Jen považte, prý měl 39 stupňů!

Spíš než tělesná teplota však za tím bude bohapusté ohlupování voličů. Kdyby Okamura byl upřímný, musel by říct:

Chcete czexit? Budiž. Počítejte však s tím, že nebude zadarmo. A nedostanete ho ani ve slevě.