Staněk odchází, ministerstvo kultury dočasně povede náměstek Schreier

Člověk míní, čínský bůh srandy mění. Není to tak dávno, co se hovořilo o stěhování pand velkých do pražské zoo. Z velkolepých plánů ale sešlo, a pokud chceme vidět tato zvířata na vlastní oči, musíme vyrazit do okolních zemí. Nejbližší možnost je ve Vídni, kde pandy chovají už od roku 2003. více