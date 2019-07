Prezident se pohybuje jasně mimo ústavu, tvrdí Hamáček

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek se šéfem ČSSD Janem Hamáčkem mluvil o průběhu středeční schůzky s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Zmínil i možné dočasné řešení komplikované situace ohledně jmenování nového šéfa resortu kultury. Podle šéfa ČSSD se hlava státu ve věci ministra kultury pohybuje jasně mimo ústavu, s ústavní žalobou senátorů však úplně nesouzní.

Babiš navrhl, aby ministerstvo dočasně vedla náměstkyně pro živé umění a sociální demokratka Kateřina Kalistová. Ta byla na jaře mezi možnými adepty na šéfku resortu po Antonínu Staňkovi, uvedla však, že po této funkci netouží. Premiér svolal na příští středu jednání na ministerstvu kultury.

Zeman ve středu uvedl, že ke konci července odvolá ministra Staňka, ohledně nominace jeho nástupce však rozhodne až v polovině srpna. Sociálními demokraty navrhovaného kandidáta, místopředsedu strany, Michala Šmardu prezident kritizuje.

Babiš tak ve středu odjel z jednání v Lánech bez jediného slova, mlčky ve čtvrtek opouštěl i Strakovu akademii.

Babiš předpokládá, že nejpozději do 26. srpna, tedy konce "vládních prázdnin" bude ohledně situace na kultuře jasno.

Ve čtvrtek odpoledne v Lidovém domě zasedlo vedení ČSSD. Předsednictvo nedávno podpořilo Šmardovu nominaci na šéfa resortu kultury, sociální demokraté jiného kandidáta odmítají. Lidé z vedení strany opakovaně uvedli, že pokud by nemohli rozhodovat o tom, kdo bude ministrem za ČSSD, nemá smysl zůstávat dále ve vládě.

Předseda Jan Hamáček si po zasedání novinářům stěžoval na počínání prezidenta, který je dle jeho názoru jasně mimo ústavu. S ústavní žalobou senátorů se však neztotožňuje, protože zahrnuje i další věci: "Kdyby ta žaloba se týkala pouze nečinnosti pana prezidenta ve věci odvolání ministra kultury, tak já jsem přesvědčen, že tam to je jasně mimo ústavu," řekl Hamáček.

"Bohužel ten text v sobě zahrnuje celou řadu věcí, která spadají ještě do minulého volebního období, se kterými se dá polemizovat. To je ten důvod, proč naši senátoři v drtivé většině tu žalobu nepotvrdili," dodal.

Podle Hamáčka se do konce měsíce, tedy do doby, kdy prezident přislíbil odvolat Staňka, nejspíš nestane nic nového. ČSSD tak nejspíše vyčká do poloviny srpna.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou prezident nepřijal. O odvolání Staňka tudíž koncem května požádal Babiš. Zeman mu ovšem dosud nevyhověl s odůvodněním, že mu ústava nedává žádnou lhůtu, během níž má odvolat původního a jmenovat nového ministra. Situace týkající se Staňka je nejdéle trvajícím příkladem, kdy prezident odmítá vyhovět premiérovi ohledně výměny člena vlády.