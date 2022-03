Premiér Fiala: Evropa musí pokračovat v podpoře Ukrajiny

Pokud bude Evropa a NATO pokračovat v podpoře Ukrajiny a sankcích proti Rusku, je šance dospět k mírovému diplomatickému řešení, řekl dnes novinářům po návratu z Kyjeva premiér Petr Fiala.

Ukrajina podle něj potřebuje hlavně protitankové a protiletecké zbraně a další vojenskou techniku, protože bojuje proti obrovské přesile. V Kyjevě mluvili třeba také o vytvoření aliance států, které by nabídly azyl ruským vojákům. Fiala podpořil myšlenku mírové mise na Ukrajině. Jde ale podle něj až o následný krok, nyní je třeba Ukrajinu podporovat v jejím boji. Mírovou misi v Kyjevě navrhl polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński.

Fiala se do Kyjeva vydal nečekaně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, Kaczyńským a slovinským premiérem Janezem Janšou v úterý. V Kyjevě se setkali s nejvyššími představiteli Ukrajiny.

Fiala poděkoval všem, kteří ho doprovázeli. Do Kyjeva s ním jeli poradce předsedy vlády pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar, vládní mluvčí Václav Smolka a členové ochranného týmu.

Český premiér zopakoval, že Ukrajinci bojují za své životy, vlast a svobodu, ale zároveň bojují i za další země. „Musíme je v tom boji podpořit, proto jsme tam jeli osobně. Abychom jim dali najevo, že nejsou sami,“ řekl. Poznamenal také, že je nutné tlačit na Rusko, aby pochopilo, že agrese není cesta. Takový postup označil za jedinou cestu pro diplomatické řešení.

Pomoc pro Ukrajinu

Ukrajinci podle premiéra mají šanci uspět, když jim Západ dodá dostatek vojenské techniky. Zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou není podle něj nyní možné, ale Ukrajinci si ji dokážou do jisté míry vytvořit sami při dodávkách správných zbraní.

Podle Fialy je potřeba, aby dodávky zbraní Ukrajině byly masivnější a připojilo se k nim co nejvíce zemí. Právě požadavek na vojenskou pomoc bude podle Fialy jedna z prvních věcí, se kterou se bude obracet na ostatní partnerské země. Řekl, že pomoc musí přijít rychle v řádu dnů.

„Bavili jsme se o některých velmi konkrétních krocích, třeba že by i z hlediska nějakého dlouhodobého vývoje se mohla vytvořit koalice států, nejenom z unie, ale třeba i dalších států Severoatlantické aliance, které by poskytovaly azyl vojákům Ruské federace, kteří se rozhodnou nebojovat a dezertují,“ uvedl premiér.

Člověk má dělat věci, kterým věří a které jsou správné.



Podívejte se prosím na moji tiskovou konferenci po návratu z Kyjeva.https://t.co/QrBcvcRcCA — Petr Fiala (@P_Fiala) March 16, 2022

Od ukrajinské strany dostali premiéři podle Fialy podněty, jak by bylo možné prohloubit protiruské sankce. Společně mluvili také o tom, že by bylo vhodné, aby měla EU v Kyjevě diplomatické zastoupení. Většina diplomatů evropských zemí totiž Ukrajinu v minulých týdnech opustila.

Fiala znovu podpořil to, aby Ukrajina získala status kandidátské země a posléze mohla vstoupit do EU. „Budeme znovu tlačit na státy EU, abychom ty dveře otevřeli co nejvíce a co nejrychleji,“ poznamenal.

Delegace podle českého premiéra Ukrajincům vyřídila vzkaz od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové o programu podpory Evropské unie, která už Ukrajině pomohla celkem asi 2,5 miliardy eur.

Fiala také řekl, že prezident Miloš Zeman byl o cestě předem informován. Mise se podle něj plánovala od pátku, definitivně si ji účastníci potvrdili v pondělí. Z bezpečnostních důvodů o ní bylo informováno velmi málo lidí. Ocenil skvělou organizaci polské i ukrajinské strany. Poznamenal, že svou účast příliš nezvažoval, protože má člověk dělat věci, které považuje za správné.

Ukrajinci podle Fialy potřebovali vidět podporu i na činech. Bezpečnostní složky a silová ministerstva o cestě informoval „v první chvíli, kdy to bylo možné“. Z rodiny o svém záměru informoval pouze manželku, další členové rodiny se o cestě dozvěděli ve stejnou chvíli jako veřejnost. Poznamenal, že věděl o rizicích cesty, strach ale neměl.

Premiéři Česka, Polska a Slovinska se v úterý sešli na území Polska poblíž hranic s Ukrajinou, odtud společně pokračovali vlakem do Kyjeva. Bližší podrobnosti k průběhu cesty Fiala z bezpečnostních důvodů na dotazy novinářů neuvedl. „Neříkám, že jsme celou dobu byli v neprůstřelných vestách, ale v určitých chvílích ano,“ dodal.