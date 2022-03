Senát USA označil Putina za válečného zločince. Biden má oznámit finanční pomoc Ukrajině

Senát USA v úterý jednomyslně schválil rezoluci, která označuje ruského prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince a vyzývá Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu a ostatní státy k vyšetřování ruské armády kvůli případným válečným zločinům spáchaným během ruské invaze na Ukrajinu. Podle agentury Reuters šlo o vzácný projev jednoty v hluboce rozdělením Kongresu.

„Všichni jsme se v této komoře spojili, demokraté i republikáni, abychom řekli, že Vladimir Putin nemůže uniknout skládání účtů za zvěrstva spáchaná na Ukrajincích,“ prohlásil lídr demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer ještě před hlasováním.

Rezoluci, kterou předložil republikánský senátor Lindsey Graham, schválili senátoři z obou stran.

Rusko nazývá svou invazi na Ukrajinu „zvláštní vojenskou operací“, jejímž cílem je demilitarizovat a „denacifikovat“ Ukrajinu. Putin také Ukrajinu označil za kolonii USA s loutkovým režimem a zemi bez tradice nezávislé státnosti. Rusku se zatím nepodařilo ovládnout žádné z deseti největších ukrajinských měst, ale v mnohých z nich ostřeluje civilní cíle.

Americký prezident Biden má dnes oznámit dodatečnou bezpečnostní pomoc v objemu 800 milionů dolarů (což je zhruba 18 miliard korun) Ukrajině, aby se mohla bránit ruské invazi. Podle tiskových agentur to v úterý večer sdělil nejmenovaný vysoce postavený činitel Bílého domu.

Putin united Ukraine, NATO, even Congress >> US Senate unanimously condemns Putin as war criminal



Rare bipartisan resolution calls on International Criminal Court (ICC) to target Russian military in war crimes investigations of Russia invasion of Ukraine https://t.co/CZnEgzHKxi