Aktualizováno: Ruská armáda bombardovala Mariupol. Zasáhla divadlo, kde se ukrývaly stovky lidí

Divadlo v Mariupolu, v jehož krytu se schovávaly stovky lidí, zasáhlo dnes ostřelování ruské armády.

(AKTUALIZOVÁNO, 20:40) Ruské letadlo shodilo nad Mariupolem munici na budovu divadla. Ukrývaly se v něm stovky lidí. Došlo ke zničení centrální části divadla a vstupu do protileteckého krytu. Podle místostarosty města Sergeje Orlova v budově bylo 1000 až 1200 lidí. Počet obětí je v současné chvíli nejasný. Podle AP ostřelování v některých chvílích dosahuje frekvence jednoho úderu za minutu. Všude prý leží zemřelí lidí, město je obklíčené ruskými vojáky.

In Mariupol, a jet (assumed to be Russian) dropped a bomb/munition on the city's main drama theater. According to the city council, hundreds were sheltering inside. Casualties currently unclear. Video: https://t.co/1njV23K7PD pic.twitter.com/ooUXq0ZyP2 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 16, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 16:39) Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj volal po další obranné pomoci své zemi i nových protiruských sankcích, když dnes z Kyjeva prostřednictvím videohovoru promluvil ke členům amerického Kongresu. Zelenskyj hovořil o potřebě vytvořit nad Ukrajinou bezletovou zónu, případně alespoň poslat jeho bránící se armádě sofistikované protiletecké systémy. Také vyzval k uvalení sankcí na všechny ruské politiky, kteří se od invaze na Ukrajinu nedistancovali. Vystoupení bývalého herce v dnes již dobře známém zeleném tričku zahrnovalo odkazy na americké dějiny a osobní vzkaz pro amerického prezidenta Joea Bidena.

„Vyzývám vás, abyste udělali víc,“ prohlásil ukrajinský prezident. To, co nyní „každý den“ zažívají obyvatelé ukrajinských měst, přirovnal k útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor v roce 1941 a k teroristickým útokům z 11. září 2001. „Nové balíky sankcí jsou potřeba každý týden, dokud se ruská vojenská mašinérie nezastaví,“ pokračoval.

Zelenskyj svým dnešním projevem pokračoval v sérii virtuálních vystoupení před zahraničními lídry poté, co se stejným způsobem spojil s britským či kanadským parlamentem. Američtí zákonodárci na začátku i na konci jeho vystoupení tleskali vestoje, někteří se podle reportérky deníku The New York Times při videoprojevu „slyšitelně“ bránili slzám. Součástí Zelenského poselství bylo také dramatické video, které stavělo do kontrastu aktuální zkázu ukrajinských měst s tím, jak v nich život vypadal dříve.

Na city kongresmanů a senátorů ukrajinský prezident apeloval i odkazy na vize otců zakladatelů americké demokracie nebo bojovníka za občanská práva Martina Luthera Kinga. Svůj projev pak zakončil osobnější pasáží v angličtině. „Dnes je mi 45 let... Nevidím žádný smysl v životě, když nemůže zastavit umírání,“ řekl, načež adresoval několik vět přímo americkému prezidentovi Bidenovi. „Přeji vám, abyste byl lídrem světa. Být lídrem světa znamená být lídrem míru,“ uvedl.

Ukrajinský prezident předtím zopakoval, že Ukrajinci ani po třech týdnech bojů vůbec nepomýšlí na kapitulaci. Apeloval však na posílení podpory ze strany USA a jejích spojenců, kteří Kyjevu dodávají zbraně i další materiál a posílají ukrajinské vládě peníze.

Zelenskyj znovu hovořil o vytvoření bezletové zóny, což ovšem Západ vytrvale odmítá kvůli obavám z přímé konfrontace mezi jednotkami NATO a ruskými silami. „Žádáme toho příliš?“ tázal se prezident, přičemž navrhl i „alternativu“ v podobě dodávek protileteckých systémů. Konkrétně hovořil o „S-300 a podobných systémech“, čímž odkazoval na ruskou protivzdušnou techniku, kterou mají ve výbavě i členské státy NATO Slovensko, Bulharsko a Řecko.

Přání by se mu mohlo brzy vyplnit, neboť vláda USA se podle amerických médií chystala ještě dnes oznámit nový balík obranné pomoci v hodnotě stovek milionů dolarů, který zahrnuje i protiletecké střely. USA už na Ukrajinu poslaly tisíce protitankových střel, granátomety nebo systémy pro monitorování vzdušného prostoru, napsala agentura AP.

V Kongresu v této souvislosti panuje na poměry posledních let nevídaná jednota mezi republikány a demokraty. Zákonodárci z obou hlavních stran dokonce opakovaně tlačí na prezidenta Bidena, aby přijímal silnější kroky na podporu Ukrajiny. Zelenskyj k některým členům Kongresu promluvil už zkraje měsíce, načež zákonodárný sbor během několika dní schválil nový státní rozpočet zahrnující skoro 14 miliard dolarů vyčleněných na pomoc Ukrajině či sousedním státům Evropské unie.

Co se týče sankcí, USA už podobně jako Evropská unie nebo Británie představily několik balíků a naposledy postihy vystupňovaly v pátek, když na sankční seznam zařadily mimo jiné rodinu kremelského mluvčího Dmitrije Peskova. Podle Zelenského musí Spojené státy úplně přerušit ekonomické styky s Ruskem. „Mír je důležitější než příjmy,“ prohlásil.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky played a graphic video showing the devastation of his country during a speech to Congress: https://t.co/C99GRa9znq pic.twitter.com/TuD2cOy5Ax — CNN (@CNN) March 16, 2022

(9:13, původní zpráva) Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že postoje Ukrajiny a Ruska na jednáních o míru zní realističtěji, ale pokračují a bude třeba více času na rozhodnutí, která by odpovídala zájmům Ukrajiny. Zelenskyj se ke stavu jednání mezi oběma stranami válečného konfliktu vyjádřil v dalším videu, které bylo zveřejněno dnes po půlnoci.

V úterý člen ukrajinské delegace Mychajlo Podoljak řekl, že rozhovory ukrajinských a ruských vyjednávačů jsou obtížné, ale určitě existuje prostor pro kompromis. Rozhovory mají pokračovat dnes.

„Setkání pokračují a jsem informován, že pozice během jednání už zní realističtěji. Ale je třeba více času na rozhodnutí, která by byla v zájmu Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj.

„Všichni chceme mír a vítězství co nejdříve,“ dodal ukrajinský prezident a vyzval národ k trpělivosti. Zdůraznil, že „každá válka končí dohodou“.