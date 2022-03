Aktualizováno: Biden dorazí do Bruselu na summity EU a NATO příští čtvrtek

(AKTUALIZOVÁNO, 19:04) Lídři zemí NATO budou příští týden v Bruselu jednat o pomoci napadené Ukrajině a dalším společném postupu vůči Rusku. Oznámil to dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Nejmenovaný vysoce postavený činitel Evropské unie zároveň médiím potvrdil dřívější informaci agentury Reuters, že na unijní summit plánovaný na tentýž den dorazí americký prezident Joe Biden.

EU se Spojenými státy koordinuje bezprecedentní sankce, které západní země uvalily na Rusko po jeho vojenské agresi vůči sousední zemi. Evropští prezidenti a premiéři by na summitu měli jednat mimo jiné o ukončení energetické závislosti na Rusku, k níž unijní země potřebují i americký zkapalněný zemní plyn. Bavit se budou také o možnosti dalších sankcí.

„Severní Amerika a Evropa musí v této kritické chvíli stát při sobě,“ uvedl dnes na twitteru Stoltenberg, podle něhož bude tématem aliančního summitu další posilování obranné a odstrašující pozice NATO.

Lídři zemí aliance se na dálku i s Bidenem spojili dva dny po vypuknutí ukrajinské války, možnosti uspořádání osobní schůzky většinou závisejí právě na Washingtonu a složitých požadavcích okolo zajištění bezpečnosti šéfa Bílého domu.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia ’s invasion of #Ukraine , our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.

(16:29, původní zpráva) Rusko zavádí sankce proti americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, šéfovi diplomacie USA Antonymu Blinkenovi, ministrovi obrany Lloydovi Austinovi a dalším představitelům současné americké administrativy. Na svých internetových stránkách o tom informuje ruské ministerstvo zahraničí, podle kterého jde o reakci na to, že Spojené státy zakázaly vstup na své území nejvyšším představitelům Ruské federace.

„Tento krok, který je třeba považovat za reakci na jednání Spojených států, byl nevyhnutelným důsledkem krajně rusofobní orientace současné americké administrativy,“ uvádí se v prohlášení ruského ministerstva zahraničí.

Na „černém seznamu“ je celkem 13 lidí, například také bývalá americká první dáma a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová, šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley, mluvčí Bílého domu Jen Psakiová nebo Hunter Biden, syn nynějšího šéfa Bílého domu. Dále na něm figuruje Jake Sullivan, bezpečnostní poradce Bílého domu nebo šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns

Russia has sanctioned Joe Biden and a range of other top US officials.



The main impact of this is they can now make corny jokes on cable news about how they won't be able to access their Russian bank accounts or go on vacation in Siberia, I guess pic.twitter.com/ZQWA0Mhg4R