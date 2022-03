Macron chce v telefonátech s Putinem pokračovat. S výsledky ale není spokojen

Dosud přitom tyto telefonáty neměly v podstatě žádný vliv na ruskou agresi na Ukrajině, napsal dnes web Politico.

„Nemůžu říct, že bych byl spokojený (s výsledky), ale musíme pokračovat,“ uvedl Macron k jednáním v předvolebním diskuzním pořadu stanice TF1, kde se setkal s dalšími kandidáty do dubnových prezidentských voleb.

„Naším úkolem... je pokusit se zastavit tuto válku, aniž bychom se do ní zapojili,“ uvedl francouzský prezident v odpovědi na dotaz jednoho z moderátorů, o čem ještě mohou s Putinem jednat.

Macron řekl, že se při rozhovorech snaží „zlomit logiku“ ruské hlavy státu a zároveň udržet otevřenou komunikační linku, aby bylo do budoucna možné jednat o věcech, jako jsou humanitární koridory, ochrana jaderných elektráren nebo dokonce možné východisko z konfliktu.

