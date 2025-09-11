Dnes je čtvrtek 11. září 2025., Svátek má Denisa
Pozor na novou vlnu podvodných SMS: „Ahoj tati/mami, mám rozbitý telefon…“ láká na WhatsApp past

11. 9. 2025 – 12:30 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Podvodníci se znovu vytasili s trikem, který dokonale cílí na rodiče a prarodiče. Vypadá to nevinně: na mobil přijde zpráva „Ahoj tati/mami/babi, mám rozbitý telefon, tohle je moje dočasné číslo. Napiš mi přes WhatsApp.“ Přiložený je i odkaz na chat. Jenže jde o propracovanou whatsappovou past, která může vést k vylákání peněz nebo přístupových údajů.

Jestli jste rodič nebo prarodič, zbystřete dřív, než kliknete na jediný odkaz.

Podle Policie ČR a NÚKIB se totiž právě na tuto skupinu nejčastěji zaměřuje nová vlna podvodných SMS a zpráv přes WhatsApp. Útočníci zneužívají přirozené obavy o děti či vnoučata: napíší, že mají rozbitý telefon a dočasné číslo, a vyzvou k rychlému kontaktu přes jinou aplikaci. V další zprávě už často následuje žádost o peníze nebo přístup k internetovému bankovnictví.

Jak podvod funguje

  • Vydávání se za dítě či blízkého – zpráva je napsaná familiárně, aby vzbudila okamžitou důvěru a rodič nereagoval s podezřením.
  • Tlak na rychlou reakci – prosba o přesun komunikace na WhatsApp brání pozdější dohledatelnosti a snaží se obejít ochranu SMS.
  • Finanční krok – po navázání hovoru obvykle následuje žádost o rychlou platbu: „Můžeš mi zaplatit účet, než si znovu zřídím banku?“

Podle aktuálních varování Policie ČR i Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jde o phishingový útok, který se v posledních týdnech masově šíří.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 11.15.50 zdroj: Jana Szkrobiszova

Co dělat, když vám podobná zpráva přistane v mobilu

Zachovejte ledový klid

První pravidlo: nereagujte hned. Podvodníci sázejí na moment překvapení a chtějí, abyste klikli dřív, než se zamyslíte. Neodpovídejte a už vůbec neotevírejte přiložený odkaz.

Ověřte si příběh u zdroje

I kdyby vám psal údajný syn, dcera nebo vnouče, zkuste mu nejdřív zavolat na původní číslo. Většinou zjistíte, že funguje úplně normálně. Pokud se nemůžete dovolat, ověřte si informaci u dalších rodinných příslušníků.

Zachyťte důkazní stopu

Udělejte screenshot celé konverzace včetně čísla odesílatele. Podle doporučení Policie ČR a NÚKIB pomůže, když podvod nahlásíte mobilnímu operátorovi nebo přes portál bezpecnostni incidenty.cz. Každé hlášení zvyšuje šanci, že podvodníky rychle zablokují.

Uzavřete cestu k sobě

Číslo okamžitě zablokujte v telefonu a smažte zprávu. Nebudete pokoušeni znovu a zároveň zabráníte dalšímu šíření škodlivého odkazu.

Tip navíc: Pokud používáte WhatsApp, aktivujte si dvoufázové ověření. Zloději se pak jen tak nedostanou ani k vašemu účtu, ani k citlivým údajům.

Proč je tenhle útok tak přesvědčivý

Na první pohled vypadá zpráva skoro mile – žádné překlepy, žádné divné znaky, jen naléhavý vzkaz „Ahoj tati, mám rozbitý telefon…“.  A právě tento dokonale normální tón je klíčem k úspěchu. Podle Policie ČR a odborníků z NÚKIB jde o propracovanou formu takzvaného „impersonation scam“, která kombinuje několik moderních triků:

  • Umělá inteligence – útočníci používají jazykové modely, které generují plynulý a bezchybný text. Zprávy už nepůsobí cizokrajně ani kostrbatě, jak tomu bývalo u starších podvodů.
  • Uniklé databáze čísel a sociálních vazeb – díky dřívějším únikům dat (např. z e-shopů či sociálních sítí) mohou mít pachatelé přístup k informacím o tom, zda máte děti nebo vnoučata. Díky tomu dokážou zvolit přesné oslovení i věrohodný scénář.
  • Psychologický tlak – zpráva útočí na city. Hraje na strach o dítě, které je „v nouzi“, a zároveň žádá rychlou reakci: „Piš hned na WhatsApp, ne na SMS!“

Ve výsledku dostanete text, který vypadá jako běžná rodinná komunikace. Odborníci upozorňují, že právě důvěrný tón a technicky čisté zpracování jsou důvodem, proč i jinak obezřetní lidé kliknou. Útočníci tak využívají nejmodernější technologie i naši nejstarší emoci – péči o blízké.

Tagy:
mobil podvod finance osobní údaje falešná zpráva
Zdroje:
Policie ČR, Idnes, SeznamZprávy, Blesk, NÚKIB, sancedetem.cz
