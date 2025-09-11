Pozor na novou vlnu podvodných SMS: „Ahoj tati/mami, mám rozbitý telefon…“ láká na WhatsApp past
11. 9. 2025 – 12:30 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Podvodníci se znovu vytasili s trikem, který dokonale cílí na rodiče a prarodiče. Vypadá to nevinně: na mobil přijde zpráva „Ahoj tati/mami/babi, mám rozbitý telefon, tohle je moje dočasné číslo. Napiš mi přes WhatsApp.“ Přiložený je i odkaz na chat. Jenže jde o propracovanou whatsappovou past, která může vést k vylákání peněz nebo přístupových údajů.
Jestli jste rodič nebo prarodič, zbystřete dřív, než kliknete na jediný odkaz.
Podle Policie ČR a NÚKIB se totiž právě na tuto skupinu nejčastěji zaměřuje nová vlna podvodných SMS a zpráv přes WhatsApp. Útočníci zneužívají přirozené obavy o děti či vnoučata: napíší, že mají rozbitý telefon a dočasné číslo, a vyzvou k rychlému kontaktu přes jinou aplikaci. V další zprávě už často následuje žádost o peníze nebo přístup k internetovému bankovnictví.
Jak podvod funguje
- Vydávání se za dítě či blízkého – zpráva je napsaná familiárně, aby vzbudila okamžitou důvěru a rodič nereagoval s podezřením.
- Tlak na rychlou reakci – prosba o přesun komunikace na WhatsApp brání pozdější dohledatelnosti a snaží se obejít ochranu SMS.
- Finanční krok – po navázání hovoru obvykle následuje žádost o rychlou platbu: „Můžeš mi zaplatit účet, než si znovu zřídím banku?“
Podle aktuálních varování Policie ČR i Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jde o phishingový útok, který se v posledních týdnech masově šíří.
Co dělat, když vám podobná zpráva přistane v mobilu
Zachovejte ledový klid
První pravidlo: nereagujte hned. Podvodníci sázejí na moment překvapení a chtějí, abyste klikli dřív, než se zamyslíte. Neodpovídejte a už vůbec neotevírejte přiložený odkaz.
Ověřte si příběh u zdroje
I kdyby vám psal údajný syn, dcera nebo vnouče, zkuste mu nejdřív zavolat na původní číslo. Většinou zjistíte, že funguje úplně normálně. Pokud se nemůžete dovolat, ověřte si informaci u dalších rodinných příslušníků.
Zachyťte důkazní stopu
Udělejte screenshot celé konverzace včetně čísla odesílatele. Podle doporučení Policie ČR a NÚKIB pomůže, když podvod nahlásíte mobilnímu operátorovi nebo přes portál bezpecnostni incidenty.cz. Každé hlášení zvyšuje šanci, že podvodníky rychle zablokují.
Uzavřete cestu k sobě
Číslo okamžitě zablokujte v telefonu a smažte zprávu. Nebudete pokoušeni znovu a zároveň zabráníte dalšímu šíření škodlivého odkazu.
Tip navíc: Pokud používáte WhatsApp, aktivujte si dvoufázové ověření. Zloději se pak jen tak nedostanou ani k vašemu účtu, ani k citlivým údajům.
Proč je tenhle útok tak přesvědčivý
Na první pohled vypadá zpráva skoro mile – žádné překlepy, žádné divné znaky, jen naléhavý vzkaz „Ahoj tati, mám rozbitý telefon…“. A právě tento dokonale normální tón je klíčem k úspěchu. Podle Policie ČR a odborníků z NÚKIB jde o propracovanou formu takzvaného „impersonation scam“, která kombinuje několik moderních triků:
- Umělá inteligence – útočníci používají jazykové modely, které generují plynulý a bezchybný text. Zprávy už nepůsobí cizokrajně ani kostrbatě, jak tomu bývalo u starších podvodů.
- Uniklé databáze čísel a sociálních vazeb – díky dřívějším únikům dat (např. z e-shopů či sociálních sítí) mohou mít pachatelé přístup k informacím o tom, zda máte děti nebo vnoučata. Díky tomu dokážou zvolit přesné oslovení i věrohodný scénář.
- Psychologický tlak – zpráva útočí na city. Hraje na strach o dítě, které je „v nouzi“, a zároveň žádá rychlou reakci: „Piš hned na WhatsApp, ne na SMS!“
Ve výsledku dostanete text, který vypadá jako běžná rodinná komunikace. Odborníci upozorňují, že právě důvěrný tón a technicky čisté zpracování jsou důvodem, proč i jinak obezřetní lidé kliknou. Útočníci tak využívají nejmodernější technologie i naši nejstarší emoci – péči o blízké.