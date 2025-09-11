Šílené slevy v Lidlu - chutná lahoda prakticky za babku
11. 9. 2025 – 11:06 | Zprávy | Anna Pecena
Lidl předvádí doslova cenovou explozi! Mezi 11. a 14. zářím 2025 najdete celý soubor lákavých slev, které vás doslova přinutí naplnit nákupní košík – od ovoce a masa až po pivo a luxusní pochoutky. Nevěříte? Čtěte dál a zjistěte, co rozhodně nesmíte minout.
Ovoce, maso i máslo: nákupní základ za směšné částky
Pokud máte rádi sladké a šťavnaté hrozny, zbystřete. Balení bílých hroznů bez semínek (500 g) seženete s neuvěřitelnou slevou 50 % za pouhých 24,90 Kč. Rajčata na stonku (400 g) se prodávají o 42 % levněji, tedy za 34,90 Kč, a klasické pomazánkové máslo (200 g) padlo na cenu 18,90 Kč, což je sleva 41 %. To jsou nabídky, které rozhodně zahřejí srdce každého hospodáře i kuchařky.
Maso samozřejmě nesmí chybět. Kuřecí prsní řízky (1 kg) nyní pořídíte za 129,90 Kč. To je jasný signál, že grilovací sezóna ještě nekončí a Lidl vás vybaví zásobami. A co k masu? Pivo! Gambrinus Originál 10 v balení 6×500 ml vyjde na pouhých 89,90 Kč. Taková kombinace mluví sama za sebe.
Delikatesy za hubičku
Pro ty, kteří chtějí do košíku přihodit něco luxusnějšího, připravil Lidl opravdové chuťovky. Španělský salám fuet extra (170 g) koupíte za 44,90 Kč, což je sleva 31 %. Pokud preferujete sýry, ementál (150 g) spadl na cenu 29,90 Kč, tedy o 32 % méně než obvykle. Česká šunka od kosti (100 g) vás vyjde jen na 19,90 Kč – sleva 38 % dělá z této pochoutky naprostou povinnost.
A aby nebyla žízeň, Lidl nabízí i bublinky. Secco Bianco či Rosato (200 ml) pořídíte za směšných 12,90 Kč, sleva 35 %. Kdo hledá levné, a přitom stylové pití na víkend, ten tuhle nabídku nemůže ignorovat.
Co z toho plyne?
Leták ukazuje jasně: Lidl si připravil mix základních potravin a delikates, které pokryjí rodinný nákup i víkendové pohoštění. Ať už chcete rychlou svačinu, pořádný oběd, nebo večerní drink, od 11. do 14. září máte ideální příležitost.
Kdo nechce utrácet zbytečně, měl by vyrazit co nejdříve – ceny vypadají, jako by se na chvíli vrátily o deset let zpět. A pozor, akce platí jen čtyři dny. Pak se vše vrátí do běžných částek. Takže kdo dřív přijde, ten dřív ušetří.