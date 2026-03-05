Dnes je čtvrtek 5. března 2026., Svátek má Kazimír
Posměšky kvůli Dubaji? Simona Krainová poslala jasný vzkaz

5. 3. 2026 – 10:37 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Posměšky kvůli Dubaji? Simona Krainová poslala jasný vzkaz
zdroj: Profimedia
Když se v posledních dnech na sociálních sítích rozvířila debata o bezpečnosti Dubaje, česká modelka Simona Krainová se rozhodla reagovat otevřeně. A její vzkaz byl jasný: strach ji rozhodně nezastaví.

Na svém oficiálním profilu popsala, že situaci kolem Dubaje sleduje s velkým údivem. Právě tam si totiž s rodinou pořídila nemovitost a plánuje v emirátu trávit stále více času. „Ano, Dubaj milujeme. A právě proto jsme se rozhodli tam zapustit víc kořenů,“ napsala otevřeně.

Dubaj jako druhý domov

Modelka přiznala, že její rodina nebere Dubaj jen jako exotickou destinaci. Vnímá ji jako místo, kde chtějí budovat další kapitolu života.

Jejich děti tam mají brzy nastoupit do školy a rodina plánuje trávit ve městě stále více času. Podle Krainové přitom není nic neobvyklého na tom, že lidé z Evropy žijí ve více zemích zároveň.

Dubaj, která je součástí Spojené arabské emiráty, se v posledních letech stala magnetem pro podnikatele, investory i kreativce z celého světa. Město nabízí mezinárodní prostředí, moderní infrastrukturu a vysokou životní úroveň.

Právě tato kombinace podle modelky vysvětluje, proč tolik lidí hledá nové příležitosti právě tam.

Vlna posměchu ji překvapila

To, co ji však překvapilo nejvíce, byla vlna ironie a negativních komentářů, která se podle jejích slov objevila ve chvíli, kdy někdo Dubaj zmíní.

Jakmile někdo zmíní Dubaj, okamžitě se objeví vlna negativity, výsměchu a posměšků,“ napsala Krainová.

Zmínila i konkrétní komentáře, které prý poslední dny čte – od ironických poznámek o bezpečnosti města až po narážky na prodej nemovitostí nebo bunkry.

Podle ní jde často o zbytečné posměšky vůči lidem, kteří se rozhodli žít jinak než většina.

Život globálně, ne jen doma

Krainová zároveň vysvětlila, proč ji život mezi dvěma zeměmi dává smysl. Chce, aby její děti poznávaly svět, různé kultury a širší perspektivu.

„Chceme poznávat svět, žít globálně a dopřát našim dětem zkušenost s různými kulturami,“ napsala.

Právě Dubaj je podle ní místem, kde se setkávají lidé z desítek národností a kde je přirozené žít v multikulturním prostředí.

Vzkaz kritikům

Modelka zároveň zdůraznila, že je hrdá na svůj původ. Českou republiku podle svých slov nikdy nezapře.

Zároveň ale dodává, že někdy má pocit, že škodolibost je v českém prostředí až příliš častá. Podle ní by lidé měli spíše přát ostatním úspěch než se vysmívat jejich rozhodnutím.

Dubaj pro ni proto není jen symbolem luxusu, ale také místem nových možností.

Pro mě to není jen destinace. Je to místo, kde budujeme další kapitolu našeho života,“ uzavřela.

