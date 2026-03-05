Slevy v Lidlu mohou vyprázdnit regály dřív, než řetězec chce
5. 3. 2026 – 10:37 | Zprávy | Anna Pecena
Krátká akce, která může přitáhnout davy zákazníků. Lidl přichází s výraznými slevami na základní potraviny i oblíbené značky. Nabídka platí pouze od 5. 3. do 8. 3. 2026 a některé ceny jsou tak nízké, že mohou rychle zmizet z pultů.
Lidl spustil krátkou, ale velmi agresivní slevovou akci, která míří hlavně na běžné nákupy domácností. Největší pozornost budí především extrémně levné základní suroviny. Například přílohové brambory (1 kg, varný typ B) zlevnily o 65 procent a zákazníci je mohou koupit za pouhých 6,90 Kč. Podobně výrazná sleva se objevila i u červených jablek, která stojí 17,90 Kč za kilogram.
Výrazně zlevnilo také maso. Mix kuřecích prsou a stehenních řízků je k dostání za 119,90 Kč za kilogram, což Lidl označuje jako „super cenu“. Zákazníci by ale měli počítat s limitem maximálně pět balení na nákup.
Levnější je i snídaňová klasika. Anglická slanina (100 g) vychází na 16,90 Kč, což znamená slevu 43 procent. Velké balení podestýlkových vajec velikosti M (30 kusů) stojí 139,90 Kč, což představuje úsporu 41 procent.
Sladkosti, alkohol i káva ve velkých slevách
Akce se netýká jen základních potravin. Lidl láká také na populární značky. Například bonboniéra Merci Finest Selection (250 g) je zlevněná o 43 procent na 89,90 Kč. Pro milovníky sladkostí je připravena i čokoláda Milka (250 g) za 79,90 Kč.
Velký zájem může vyvolat také káva Lavazza Caffé Crema (1 kg zrnková). Ta se prodává za 399,90 Kč, což je výrazná sleva oproti běžné ceně.
Levněji se prodává i alkohol. Prosecco Spumante DOC (0,75 l) stojí 99,90 Kč místo původních 169,90 Kč. Tuzemák Alliance (1 l) vyjde na 219,90 Kč. Z pivních značek je ve slevě například Gambrinus 10 Original (0,5 l) za 12,90 Kč a Velkopopovický Kozel 11 za 15,90 Kč.
Levné suroviny i rychlé jídlo
Akční nabídka myslí i na ty, kteří nechtějí vařit. Sushi balení o hmotnosti 440 g lze s aplikací Lidl Plus koupit za 149,90 Kč, což je o 30 Kč méně než běžná cena. Zákazníci, kteří dávají přednost klasice, mohou sáhnout po šunce nejvyšší jakosti (300 g) za 69,90 Kč.
Na pečení Lidl nabízí čokoládu na vaření Fin Carré (200 g) za 44,90 Kč. Základní potraviny doplňuje také trvanlivé polotučné mléko Pilos (1 l), které stojí jen 8,90 Kč.
Slevy se dostaly dokonce i do sekce pro domácí mazlíčky. XXL balení krmiva pro kočky PreVital vyjde na 239,90 Kč, přičemž zákazníci s Lidl Plus mohou ušetřit dalších 20 Kč.
Kromě potravin Lidl připomíná i blížící se Mezinárodní den žen. V nabídce se objevuje například kytice Ladies za 199,90 Kč.
Celá akce je ale časově omezená. Platí pouze od 5. 3. do 8. 3. 2026, takže kdo chce využít největší slevy, bude muset vyrazit do prodejny rychle. Podobné nabídky totiž často mizí z regálů dřív, než víkend vůbec začne.