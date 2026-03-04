Kamarádi do deště zůstali i po tolika letech: Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi jsou odlišní a zároveň tak stejní
4. 3. 2026 – 16:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová
I po více než pětatřiceti letech od premiéry kultovního snímku Kamarád do deště zůstávají Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi nerozlučnou dvojicí, která v české popkultuře nemá obdoby.
Přestože se jejich kariérní cesty v průběhu let výrazně rozdělily, jejich přátelství zůstalo nezlomné a dnes se znovu setkávají na jednom jevišti.
Záchodové seznámení a raketový start
Jejich společná cesta začala na pražské konzervatoři, kde byl Vaculík o dva roky výše. Sagvan Tofi s úsměvem vzpomíná, že se s tehdy již začínající hvězdou Vaculíkem seznámil na školních toaletách, kde mu oznámil, že s ním bude hrát ve filmu Vítr v kapse (1982).
Filmy, které jim obrátily životy vzhůru nohama
Definitivní průlom však přišel až s filmem Kamarád do deště. Příběh o taxikáři Tomášovi a číšníku Michalovi, kteří v plísňákách bořili mýty o fungující socialistické společnosti, z nich udělal idoly dívčích srdcí.
Zajímavostí je, že režisér Jaroslav Soukup chtěl původně postavy pojmenovat Lukáš a Sagvan, což oba herci striktně odmítli. K filmu neodmyslitelně patří i hit „Dávej, ber“. Ačkoliv byla píseň původně nazpívána jako duet, producentům se zpěv Lukáše Vaculíka nelíbil natolik, že jeho hlas z výsledné nahrávky nakonec úplně stáhli.
Odlišné světy: Divadelní „šílenec“ a milovník svobody
Po obrovském úspěchu se jejich profesní zájmy začaly rozcházet. Lukáš Vaculík se doslova zamiloval do divadla, kterému se začal věnovat naplno, a dokonce se zpočátku bránil natáčení druhého dílu Kamaráda do deště, protože mu zápletky přišly pro jeho věk již infantilní.
Naopak Sagvan Tofi si užíval svobodu a popularitu mimo divadelní prkna. Divadlo vnímal jako „díru“, kde herci za málo peněz opakují stále totéž, a raději se věnoval psaní scénářů, písniček a užíval si přízně fanynek na koncertech. Zatímco Vaculík byl vždy vnímán jako ten „hodný“ a zodpovědný, Tofi si udržoval image „grázlíka“ a rebela. I v soukromí jsou protiklady: Vaculík dnes nepije alkohol, ale je silným kuřákem, zatímco Tofi nekouří, ale skleničku si občas dopřeje.
Paradoxní návrat v Dětech ráje
Osud a přátelství je nakonec svedly dohromady v nečekaném formátu. Sagvan Tofi napsal úspěšný muzikál Děti ráje, postavený na hitech Michala Davida, a právě do něj zlákal i svého dlouholetého parťáka.
Dnes spolu tito „kamarádi do deště“ sdílejí šatnu a vystupují po celé republice i na Slovensku.Tofi, který se dříve divadlu vysmíval, je nyní autorem i protagonistou, a Vaculík, ač kdysi odmítal v muzikálech zpívat, se stal pevnou součástí tohoto projektu. Jak sami potvrzují, i po téměř čtyřiceti letech mezi nimi funguje stejná chemie jako v době, kdy v kinech zářili jako taxikář a číšník