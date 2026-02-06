Dnes je pátek 6. února 2026., Svátek má Vanda
Počasí dnes 6°C Zataženo

Středověká móda je zpět. Princeznovské šaty a brnění dobývají trendy roku 2026

6. 2. 2026 – 10:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Středověká móda je zpět. Princeznovské šaty a brnění dobývají trendy roku 2026
Vygenerováno podle předlohy z getty imageszdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Na první pohled to vypadá jako návrat do pohádky. Na ten druhý už je jasné, že nejde o kostýmovou hru, ale o jeden z nejsilnějších módních posunů posledních let. Středověká inspirace se v roce 2026 znovu dostává do centra pozornosti – tentokrát však v podobě, která je nositelná, moderní a překvapivě aktuální.

Princeznovské siluety, objemné rukávy, korzety nošené přes šaty i jemné náznaky brnění. Móda se vrací k době hradů a rytířů, ale mluví jazykem současnosti.

Zendaya Coleman Zendaya Coleman v modelu od Versacezdroj: Profimedia

Proč se znovu oblékáme jako z jiného století?

Středověká estetika – často označovaná jako castlecore – se nevrací náhodou. V době, kdy je svět zahlcen rychlostí, technologiemi a neustálým výkonem, hledá móda klid, ochranu a emoce. A právě ty středověké siluety symbolizují.

Dlouhé splývavé šaty vytvářejí pocit bezpečí, strukturované prvky připomínající brnění zase sílu. Nejde o útěk do minulosti, ale o reakci na přítomnost.

ChatGPT Image 6. 2. 2026 10_15_04 Vygenerováno podle předlohy modelu z přehlídky Cruise Diorzdroj: ChatGPT

Když se brnění dostane na přehlídkové molo

Že nejde jen o trend ze sociálních sítí, potvrdily i velké módní domy. Už dříve naznačila směr Zendaya, která se objevila na Met Gala v ikonických šatech připomínajících brnění z dílny Versace.

Definitivní návrat středověké estetiky ale přišel s kolekcí Dior Cruise 2025, kde se objevily celé outfity inspirované rytířskou symbolikou – kovové struktury, pláště, silné linie i temná romantika.

Pozornost si získala také značka ABODI Transylvania, která oblékla Jaden Smith do výrazných modelů čerpajících z gotiky a středověkých motivů. Výsledek? Estetika, která působí současně starobyle i futuristicky.

ChatGPT Image 6. 2. 2026 10_11_52 Vygenerováno podle předlohy z getty imageszdroj: ChatGPT ChatGPT Image 6. 2. 2026 10_18_49 Vygenerováno podle předlohy ze sociálníchních sítízdroj: ChatGPT

Princeznovské šaty, ale bez pohádkového kýče

Důležité je jedno: nejde o kostýmy. Castlecore se pohybuje na hraně historie a moderní módy.

Místo karnevalových šatů přichází:

  • maxišaty v metalických tónech připomínající brnění,
  • korzety nošené přes košile a šaty,
  • objemné rukávy, zlaté nitě, reliéfní látky,
  • šperky evokující zbroj, ale v minimalistickém provedení.

Módní influenceři kombinují „rytířské“ prvky s výraznou ženskostí – jemnými materiály, průsvitností a splývavými liniemi. Výsledkem je styl, který působí silně, ale ne tvrdě.

ChatGPT Image 6. 2. 2026 10_27_07 Vygenerováno podle předlohy z getty imageszdroj: ChatGPT

Druhá tvář trendu: pohádky pro dospělé

Vedle brnění a kovových struktur má středověká móda pro rok 2026 i romantičtější podobu. Inspiraci čerpá ze starých legend a pohádek – ale bez dětské naivity.

Do popředí se dostávají:

  • šaty s kožešinovými detaily,
  • péřové a vzdušné modely, které dominují sociálním sítím,
  • sametové límce, historické výstřihy a vrstvení.

Je to jemná, melancholická estetika, která pracuje s emocemi a příběhem.

Dior Cruise Collection 2026 Přehlídka Cruise Collecgtion 2026zdroj: Profimedia ChatGPT Image 6. 2. 2026 10_32_28 Vygenerováno podle předlohy ze sociálních sítíchzdroj: ChatGPT

Trend, který jen tak nezmizí

Ačkoliv se může zdát, že jde o krátkodobý výstřelek, opak je pravdou. Podle módních analýz a trendových platforem se castlecore řadí mezi dlouhodobější směry, které budou formovat kolekce i běžnou módu v následujících sezónách.

Středověká móda v roce 2026 není návratem zpět.Je to způsob, jak se v nejistém světě znovu cítit silně, chráněně – a trochu kouzelně.

Tagy:
móda středověk Dior styl trend princezna
Zdroje:
Pinterest, Dior, vogue.cz, prazskeprikopy.cz, castle-gothic.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Polonahá hvězda Ulice provokuje pikantními snímky. Manžel přispěchal s jízlivým vzkazem

Následující článek

Tenhle škůdce v zimě nespí, ochraňte před ním svou zahradu

Nejnovější články