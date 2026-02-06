Středověká móda je zpět. Princeznovské šaty a brnění dobývají trendy roku 2026
6. 2. 2026 – 10:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled to vypadá jako návrat do pohádky. Na ten druhý už je jasné, že nejde o kostýmovou hru, ale o jeden z nejsilnějších módních posunů posledních let. Středověká inspirace se v roce 2026 znovu dostává do centra pozornosti – tentokrát však v podobě, která je nositelná, moderní a překvapivě aktuální.
Princeznovské siluety, objemné rukávy, korzety nošené přes šaty i jemné náznaky brnění. Móda se vrací k době hradů a rytířů, ale mluví jazykem současnosti.
Proč se znovu oblékáme jako z jiného století?
Středověká estetika – často označovaná jako castlecore – se nevrací náhodou. V době, kdy je svět zahlcen rychlostí, technologiemi a neustálým výkonem, hledá móda klid, ochranu a emoce. A právě ty středověké siluety symbolizují.
Dlouhé splývavé šaty vytvářejí pocit bezpečí, strukturované prvky připomínající brnění zase sílu. Nejde o útěk do minulosti, ale o reakci na přítomnost.
Když se brnění dostane na přehlídkové molo
Že nejde jen o trend ze sociálních sítí, potvrdily i velké módní domy. Už dříve naznačila směr Zendaya, která se objevila na Met Gala v ikonických šatech připomínajících brnění z dílny Versace.
Definitivní návrat středověké estetiky ale přišel s kolekcí Dior Cruise 2025, kde se objevily celé outfity inspirované rytířskou symbolikou – kovové struktury, pláště, silné linie i temná romantika.
Pozornost si získala také značka ABODI Transylvania, která oblékla Jaden Smith do výrazných modelů čerpajících z gotiky a středověkých motivů. Výsledek? Estetika, která působí současně starobyle i futuristicky.
Princeznovské šaty, ale bez pohádkového kýče
Důležité je jedno: nejde o kostýmy. Castlecore se pohybuje na hraně historie a moderní módy.
Místo karnevalových šatů přichází:
- maxišaty v metalických tónech připomínající brnění,
- korzety nošené přes košile a šaty,
- objemné rukávy, zlaté nitě, reliéfní látky,
- šperky evokující zbroj, ale v minimalistickém provedení.
Módní influenceři kombinují „rytířské“ prvky s výraznou ženskostí – jemnými materiály, průsvitností a splývavými liniemi. Výsledkem je styl, který působí silně, ale ne tvrdě.
Druhá tvář trendu: pohádky pro dospělé
Vedle brnění a kovových struktur má středověká móda pro rok 2026 i romantičtější podobu. Inspiraci čerpá ze starých legend a pohádek – ale bez dětské naivity.
Do popředí se dostávají:
- šaty s kožešinovými detaily,
- péřové a vzdušné modely, které dominují sociálním sítím,
- sametové límce, historické výstřihy a vrstvení.
Je to jemná, melancholická estetika, která pracuje s emocemi a příběhem.
Trend, který jen tak nezmizí
Ačkoliv se může zdát, že jde o krátkodobý výstřelek, opak je pravdou. Podle módních analýz a trendových platforem se castlecore řadí mezi dlouhodobější směry, které budou formovat kolekce i běžnou módu v následujících sezónách.
Středověká móda v roce 2026 není návratem zpět.Je to způsob, jak se v nejistém světě znovu cítit silně, chráněně – a trochu kouzelně.