Aktualizováno: Politici upozorňují na Michlovu vazbu na Babiše. Koruna v reakci na jmenování ztratila procento

Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval člena bankovní rady Aleše Michla guvernérem České národní banky. Někteří politici upozorňují na Michlovo napojení na Babiše.

(AKTUALIZOVÁNO, 14:17) Premiér Petr Fiala by si v zájmu českých občanů přál, aby dnešní jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky neznamenalo změnu cíle banky v podobě cenové stability. Sdělil to ČTK. Předseda vlády věří, že centrální banka podnikne všechny kroky k tomu, aby inflace v Česku začala postupně klesat. Další politici vládních stran upozorňují na Michlovu vazbu na bývalého premiéra Andreje Babiše, kterému dělal poradce, nebo možný střet zájmů.

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová ČTK napsala, že Michl jako bývalý Babišův poradce z doby jeho působení na ministerstvu financí i v čele vlády nesmí mít za úkol zlevňování půjček Agrofertu, ale blaho země. Koncern Agrofert patří do Babišových svěřenských fondů. „Zásadní bude to, jaké další členy bankovní rady prezident do konce svého funkčního období ještě bude jmenovat, protože se rozhoduje ve sboru a pan Michl, ač guvernér, je jen jedním z nich,“ dodala.

Na konci června končí kromě nynějšího guvernéra Jiřího Rusnoka mandát viceguvernérovi Tomáši Nidetzkému a členovi bankovní rady Vojtěchu Bendovi. Zeman může Nidetzkému a Bendovi jejich mandát prodloužit, ale jmenovat místo nich i úplně nové členy rady.

Z pohledu Pirátů je Michl nešťastnou volbou, sdělil ČTK šéf strany a vicepremiér Ivan Bartoš. „Pochybnosti budí jeho blízký vztah s Andrejem Babišem, riziko střetu zájmů v souvislosti s vlastním podnikáním a velká míra nejistoty, kterou jeho nominace přináší,“ uvedl Bartoš. Michl kvůli členství v bankovní radě ČNB vložil svůj podíl v investičním fondu do svěřenského fondu. Odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Místopředseda občanských demokratů a europoslanec Alexandr Vondra označil výběr Michla za nejhorší krok prezidenta Miloše Zemana za poslední rok. „Úder vládě, nahrávka Babišovi a hlavně jmenování někoho, kdo uvažuje jen transakčně, často v rozporu s dlouholetou tradicí a také ústavní povinností ČNB držet stabilitu měny,“ uvedl Vondra na twitteru.

Česká koruna dnes v reakci na zveřejnění jména nového guvernéra České národní banky Aleše Michla prudce ztrácí. K euru nejprve překonala úroveň 25,23 Kč za euro, v bezprostřední reakci tak přišla o více než jedno procento. Později oslabovala o téměř 50 haléřů. V úterý byl kurz 25 korun za euro. Podobně silným propadem si prochází také na páru s americkým dolarem, řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček.

Michl nastupuje do svého úřadu od 1. července, nicméně ještě v červnu bude jedno další zasedání bankovní rady pod vedením Jiřího Rusnoka. Tam se podle Tupého vzhledem k poslednímu zveřejnění růstu meziroční inflace na 14,2 procenta očekávalo další zvýšení centrální úrokové sazby o dalších 50 bodů na 6,25 procenta. "Dá se očekávat, že nové vedení bankovní rady bude spíše preferovat slabší korunu, což se odráží na oslabování koruny v posledních dnech," podotkl Tupý.

Guvernér České národní banky podle zákona vystupuje navenek za ČNB. Řídí jednání bankovní rady a v případě rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. Dále má právo účastnit se zasedání vlády. V dalších záležitostech ohledně řízení ČNB jsou kompetence rozděleny mezi všech sedm členů rady.

(11:39, původní zpráva) Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval člena bankovní rady Aleše Michla (44) guvernérem České národní banky (ČNB). Ve funkci Michl od července nahradí Jiřího Rusnoka, kterému končí druhý mandát a nemůže být znovu jmenován. Michl je členem bankovní rady od prosince 2018.

Na konci června kromě Rusnoka končí šestiletý mandát viceguvernérovi Tomáši Nidetzkému a členovi bankovní rady Vojtěchu Bendovi. Zeman může přitom Nidetzkému a Bendovi jejich mandát prodloužit, ale jmenovat místo nich i úplně nové členy rady. Zároveň musí jmenovat nového člena sedmičlenné rady za Rusnoka.

Michl bude od vzniku současné ČNB v roce 1993 jejím v pořadí pátým guvernérem. Jeho předchůdci byli Josef Tošovský, Zdeněk Tůma, Miroslav Singer a dosud úřadující Jiří Rusnok.

Příští rok v únoru, těsně před koncem funkčního období prezidenta Zemana, vyprší ještě angažmá v bankovní radě viceguvernérovi ČNB Marku Morovi a členovi rady Oldřichu Dědkovi. Ten na rozdíl od Mory již znovu jmenován být nemůže, protože členem bankovní rady již v minulosti jednou byl.

Michl s Dědkem nejsou v současnosti příznivci zvyšování sazeb, přičemž jsou v tomto názoru v bankovní radě v menšině. Prezident ale může svými kroky ohledně jmenování dalších členů poměr hlasování v bankovní radě podle ekonomů obrátit.

Naposledy bankovní rada zvýšila úrokové sazby minulý týden, a to o 0,75 procentního bodu. Základní úroková sazba tak stoupla na 5,75 procenta. Takto vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999. Zároveň šlo o šesté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou.

Favorit na post guvernéra ČNB Aleš Michl má stejný problém jako Andrej Babiš, kterému radil. Střet zájmů Michl vyřešil tak, že svůj investiční byznys (dozorovaný ČNB) skryl do svěřenského fondu. Odmítá ale doložit, kdo ho ovládá a kdo z něj profituje. https://t.co/1khziBziPe — Lukáš Valášek (@lukasvalasek) May 11, 2022

Pro všechna tato rozhodnutí od loňského září hlasovalo pět členů rady. Dva členové, Michl a Dědek, hlasovali pro sazby beze změny. Důvodem zvyšování sazeb je nadále rostoucí inflace umocněná válkou na Ukrajině a snaha centrální banky tlumit inflační očekávání, tedy že inflace nadále rychle poroste. Michl a Dědek se ale domnívájí, že zvyšování sazeb na současnou inflaci nezabere, poškodí export a ekonomiku.

Bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu. Bankovní rada je sedmičlenná. Členové bankovní rady nesmějí zastávat funkci více než dvakrát.