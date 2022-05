Přes Sochranovku přestal proudit plyn do Evropy. Ukrajina nabídla přesun dodávek přes jiné trasy

Kyjev už v úterý varoval, že tranzit plynu do Evropy touto cestou kvůli aktivitám ruských okupačních sil v oblasti přeruší, ale upozornil, že dodávky je možné přesměrovat přes propojovací bod Sudža.

Přes stanici Sochranovka proudí asi třetina dodávek plynu, který se z Ruska do EU přepravuje přes Ukrajinu. Tok plynu přes slovenský hraniční uzel Veľké Kapušany pokračuje, ale kvůli slabému zájmu evropských odběratelů se snížil.

Ukrajinský provozovatel plynovodů GTSOU sdělil, že ode dneška zastaví dodávky po této trase kvůli zásahu vyšší moci. Tato klauzule se uplatňuje, když podnik zasáhne událost, kterou nemůže sám nijak ovlivnit. Z přerušení firma obvinila Moskvu a nabídla přesun dodávek přes jiné trasy.

Plynovod přes Sochranovku vede přes Luhanskou oblast, jejíž část je pod kontrolou proruských separatistů.

Ruská plynárenská společnost Gazprom v úterý uvedla, že je technologicky nemožné přesunout všechny objemy do propojovacího bodu Sudža, jak navrhuje ukrajinský podnik GTSOU. Gazprom také odmítl důvody Kyjeva pro vyhlášení vyšší moci na tranzit plynu.

Údaje podle Reuters ukázaly, že žádosti o tranzit ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu na vstupním bodě Sudža dnes činily téměř 72 milionů metrů krychlových. V úterý bylo přes Ukrajinu do Evropy přepraveno 95,8 milionu metrů krychlových plynu.

❗️#Ukraine stops gas transit through the "Sohranivka" gas pipeline system due to loss of control over the #Novopskov compressor station in #Luhansk Region.



Almost a third of the transit to #Europe passed through this station. pic.twitter.com/LlpsJUwTCM