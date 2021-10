Nekompetentní Schillerová, notovali si guvernér ČNB a bývalý viceguvernér

Zpravidla zdrženliví centrální bankéři se v nedělních Otázkách Václava Moravce v ČT neudrželi a příkře komentovali výroky ministryně financí.

Alena Schillerová ve tweetech i na tiskové konferenci kritizovala zvýšení základní úrokové sazby o 0,75procentního bodu na 1,50 procenta, které ve čtvrtek oznámila Česká národní banka.

Dnešní rozhodnutí ČNB přehodilo výhybku hospodářské politiky ČR na kolej typickou pro rozvojové země. Zatímco centrální banky ve vyspělém světě podporují růst a životní úroveň, ta naše zvolila cestu dražších úvěrů pro firmy či zdražení hypoték rodinám o tisíce korun měsíčně. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) September 30, 2021

Guvernér ČNB Jiří Rusnok označil v Otázkách (záznam tady) vyjádření ministryně za „nekompetentní“.

Sorry, Schillerová

„Ta slova jsou naprosto nekompetentní. Nevím, proč používá pojmy, které nesedí. Měla použít měnová politika, řekla hospodářská, kterou z padesáti procent dělá ona. Sorry,” řekl Rusnok. „Obsahově je ten výrok mimo,” upozornil a dodal si není jistý, zda výrok vzešel z hlavy Schillerové, nebo jí to někdo zformuloval.

Ještě větší despekt k Schillerové vyjádřil bývalý viceguvernér Mojmír Hampl. „Nepamatuji si, kdy by ministryně řekla kompetentní výrok k rozpočtové a hospodářské politice tak, že by mě to netrklo do očí,” pravil. „Až se jednou budou psát dějiny hospodářské politiky pandemické a popandemické a možná od roku 1989, ona možná bude mít místo nejhoršího ministra financí za tu dobu,“ řekl o vicepremiérce.

Nejvýraznější růst sazeb od roku 1997 vysvětlila centrální banka především zvyšující se inflací, která v srpnu překonala čtyřprocentní hranici a byla výrazně nad dvouprocentním cílem banky.

Dvoutýdenní repo sazba, kterou ČNB zvedla o 0,75procentního bodu, je základní sazbou, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů. Určuje úrok repo operací, při kterých banka prodává cenné papíry se závazkem, že je do určitého data koupí zpět. Centrální banka tak získává od komerčních bank volné peníze a snižuje množství peněz v oběhu. A díky tomu také snižuje inflaci.

Pevná měna vs. hlasy pro Babiše

Rusnok v debatě upozornil, že v zemi, ve které není cenová stabilita, není možné dělat solidní investiční rozhodnutí. „Nemůžete se na nic spolehnout a končí to tím, že domácí měna se eliminuje a všichni mají peníze v eurech a dolarech,“ varoval.

Ministryně v minulých Otázkách Václava Moravce informovala, že na srpnovém zasedání „varovala před razantním zvyšováním úrokové sazby“ a před „prodražením úvěrů pro podnikatele a občany“.

Rusnok vzápětí na twitteru napsal, že ministryně sice má právo se jednání bankovní rady zúčastnit „s poradním hlasem“, zákon o ČNB ale zakazuje bankéřům přijímat od kohokoli pokyny, byť by to byl člen vlády.