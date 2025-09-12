Dnes je pátek 12. září 2025., Svátek má Marie
Pokud vás maminka krmila těmito sedmi jídly, jste zjevně z chudé rodiny

12. 9. 2025 – 6:23 | Magazín | Tamara Černá

zdroj: Profimedia
Každý z nás si z dětství odnáší vzpomínky na oblíbená jídla. Jenže některé recepty nebyly ani tak oblíbené, jako spíše nutné.

Pamatujete si, jak to vypadalo v panelákových kuchyních časů minulých? Linoleum na podlaze, skříňky, které se zavíraly jen když se na ně správně zatlačilo, a maminka, která z toho, co našla v lednici a spíži, dokázala vykouzlit oběd pro celou rodinu. Nebylo to nic luxusního – ale právě ta jednoduchost nám zůstala v paměti dodnes.

Pokud jste někdy jedli některé z následujících jídel, asi tušíte, že vaše dětství nebylo o přepychu – ale o obyčejném teple domova a chuti, kterou už nic nenahradí.

1. Chleba s máslem a cukrem

Krajíc chleba, trochu másla a posypat krystalovým cukrem. To byla nejrychlejší sladkost, když doma nebylo nic jiného. A upřímně, chutnalo to jako pamlsek, za který by se dnes hipsterské kavárny nestyděly.

2. Bramborové placky na plotně

Zbyly brambory od oběda? Maminka je rozšťouchala, udělala z nich placičky a hodila na suchou plotýnku nebo pánev. Opečené, voňavé, někdy jen lehce potřené sádlem – a my jsme se hádali, kdo dostane tu nejkřupavější.

3. Polévka z masoxu a těstovin

Základní recept každé domácnosti: voda, kostka masoxu a hrst těstovin. Hotovo. Když bylo víc, přidala se mrkev nebo vajíčko. Když nebylo nic, zůstala jen ta hnědavá voda s nudlemi – a stejně to vonělo tak, že jsme hltali jednu lžíci za druhou.

4. Chlebový řízek

Skutečný řízek byl svátek. Ale ten „chudý“ řízek? To byla rutina. Krajíce chleba se namočily do vajíčka, osmažily na pánvi a podávaly s kečupem nebo kyselou okurkou. A my měli pocit, že jíme opravdovou specialitu.

5. Těstoviny s mákem nebo kakaem

Rychlá sladká večeře, kterou jsme milovali. Uvařit těstoviny, posypat mákem s cukrem nebo kakaem – a hned byl klid. Někdo přidával i máslo, někdo jen nasucho. Ale chuť byla vždycky nezapomenutelná.

6. Šumajstr – polévka z mouky a vody

Tohle už je skoro folklór. Na másle se udělala jíška, zalila vodou, přidal se česnek, majoránka a špetka soli. Žádné maso, žádná zelenina – a přesto to byla polévka, která zahřála. Voněla po babičce a starých časech.

7. Houska v mléce s kakaem

Večeře na dny, kdy doma skoro nic nebylo. Starší rohlíky nebo housky se nakrájely do misky, zalily teplým mlékem a posypaly kakaem nebo Grankem. Bylo to levné, jednoduché – a my se olizovali až za ušima.

Vzpomínka na chuť dětství

Dnes se možná tyhle recepty zdají směšně obyčejné. Ale pro nás tehdy byly symbolem domova. Maminky a babičky dokázaly z mála udělat hodně – a to nejen na talíři. Byla v tom i láska, která dělala tyhle jednoduché pokrmy nezapomenutelnými.

Možná už jsme dávno dospěli, ale když si dneska pro radost uděláme chleba s máslem a cukrem, na chvíli se vrátíme zpátky – do kuchyně, kde voněl čaj z termosky a kde jsme měli pocit, že i s málem je svět v pořádku.

