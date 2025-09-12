Dnes je pátek 12. září 2025., Svátek má Marie
Počasí dnes 19°C Skoro zataženo

Lábus a Dejdar na nože? Z drobného nedorozumění legendárních herců najednou ostrá hádka

12. 9. 2025 – 6:28 | Magazín | Jana Strážníková

Lábus a Dejdar na nože? Z drobného nedorozumění legendárních herců najednou ostrá hádka
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Vyostřené reakce neodpovídaly triviálnosti situace.

Slavné Studio Ypsilon zahájilo 61. divadelní sezónu, u čehož samozřejmě nemohly chybět legendární herecké stálice: Martin Dejdar, Jiří Lábus a také Petr Vacek.

Všichni tři spolu hrají v představení Mejdan s Mozartem aneb Opera má tuhý Kořínek. Jenže ve skutečnosti byli sehraní o něco méně, než by možná jeden čekal.

Za mírným rozruchem stál, respektive seděl Jiří Lábus, který omylem zabral místo, které nebylo určeno pro něj a kde zrovna probíhalo focení společného snímku.

Jenže když ho Dejdar s Vackem upozornili na chybu a chtěli ho přemístit, Lábus se prý nečekaně ostře obořil, píše magazín eXtra, jehož redaktor byl na místě.

Nebývale nabroušená reakce vyústila v krátkou, ale ne zrovna přátelskou výměnu názorů mezi ním a Dejdarem. Nervy na pochodu rozhodně neodpovídaly vážnosti situace: Kvůli porušenému zasedacímu pořádku se lidé většinou až tak ostře nehádají.

I když... Vzpomeňte na Krampolův pohřeb, že ano. 

Tak či tak, hercům se na druhou stranu nejde úplně divit, že nejsou v nejlepší duševní pohodě: Kolem Ypsilonky se v posledních měsících rozvířilo nebývalé drama a nový ředitel Tománek ho plánoval přeměnit na studentskou scénu DAMU.

Nakonec k tomu nedojde: Tománek byl totiž v pondělí odvolán a repertoár divadla bude připravovat umělecká rada, které předsedá právě Martin Dejdar.

Lábus v Ypsilonce působí už neskutečných 56 let, Dejdar 38 let a Vacek 37 let. Když muesli stát opodál a sledovat, jak je jejich celoživotní láska zmítána osudem, bez napjatých emocí se to obejít opravdu nemůže.

Doufejme však, že opravdu jednalo jen o malé nedorozumění, na které se zapomene stejně rychle, jako k němu došlo a že za ostrými emocemi nestojí například skutečnost, že Dejdar a Vacek jsou oba členy nově ustavené umělecké rady, ale Lábus ne.

Tagy:
divadlo spor hádka
Zdroje:
Extra.cz, iDnes.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Pokud vás maminka krmila těmito sedmi jídly, jste zjevně z chudé rodiny

Následující článek

Překvapivé přiznání! Agáta Hanychová: Nejkrásnější dovolenou nezažila s manželem

Nejnovější články