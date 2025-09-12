Lábus a Dejdar na nože? Z drobného nedorozumění legendárních herců najednou ostrá hádka
12. 9. 2025 – 6:28 | Magazín | Jana Strážníková
Vyostřené reakce neodpovídaly triviálnosti situace.
Slavné Studio Ypsilon zahájilo 61. divadelní sezónu, u čehož samozřejmě nemohly chybět legendární herecké stálice: Martin Dejdar, Jiří Lábus a také Petr Vacek.
Všichni tři spolu hrají v představení Mejdan s Mozartem aneb Opera má tuhý Kořínek. Jenže ve skutečnosti byli sehraní o něco méně, než by možná jeden čekal.
Za mírným rozruchem stál, respektive seděl Jiří Lábus, který omylem zabral místo, které nebylo určeno pro něj a kde zrovna probíhalo focení společného snímku.
Jenže když ho Dejdar s Vackem upozornili na chybu a chtěli ho přemístit, Lábus se prý nečekaně ostře obořil, píše magazín eXtra, jehož redaktor byl na místě.
Nebývale nabroušená reakce vyústila v krátkou, ale ne zrovna přátelskou výměnu názorů mezi ním a Dejdarem. Nervy na pochodu rozhodně neodpovídaly vážnosti situace: Kvůli porušenému zasedacímu pořádku se lidé většinou až tak ostře nehádají.
I když... Vzpomeňte na Krampolův pohřeb, že ano.
Tak či tak, hercům se na druhou stranu nejde úplně divit, že nejsou v nejlepší duševní pohodě: Kolem Ypsilonky se v posledních měsících rozvířilo nebývalé drama a nový ředitel Tománek ho plánoval přeměnit na studentskou scénu DAMU.
Nakonec k tomu nedojde: Tománek byl totiž v pondělí odvolán a repertoár divadla bude připravovat umělecká rada, které předsedá právě Martin Dejdar.
Lábus v Ypsilonce působí už neskutečných 56 let, Dejdar 38 let a Vacek 37 let. Když muesli stát opodál a sledovat, jak je jejich celoživotní láska zmítána osudem, bez napjatých emocí se to obejít opravdu nemůže.
Doufejme však, že opravdu jednalo jen o malé nedorozumění, na které se zapomene stejně rychle, jako k němu došlo a že za ostrými emocemi nestojí například skutečnost, že Dejdar a Vacek jsou oba členy nově ustavené umělecké rady, ale Lábus ne.