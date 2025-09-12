V Penny jsou obří slevy, lidé se o maso skoro přetahují
12. 9. 2025 – 6:10 | Zprávy | Anna Pecena
Kdo by odolal výprodeji, když Penny spouští akce, které jsou doslova boží – od masa až po mražené dobroty. Nový leták od 11. do 17. září 2025 vám přináší šokující ceny na produkty, které jindy stojí skoro dvojnásobek. Pokud plánujete velký nákup, teď nebo nikdy – pojďme se podívat, co stojí za to vytáhnout z regálů.
Maso jako hlavní tahák
Na prvním místě zájmu českých domácností bývá maso. Penny to ví a podle toho vypadá i zářijová nabídka. Vepřová plec bez kosti teď stojí jen 89,90 Kč za kilogram. To je částka, která by ještě před pár měsíci působila jako vzpomínka na staré časy. Kdo dává přednost drůbeži, ten může sáhnout po kuřecích prsních řízcích Dobré maso. Běžně se prodávají přes dvě stovky, ale nyní jsou zlevněné na 129,90 Kč za kilogram. To je úspora, která se v rodinném rozpočtu skutečně pozná.
Na své si přijdou i milovníci uzenin. Šunka výběrová krájená Řezníkův Talíř vychází na 16,90 Kč za 100 g, což je sleva oproti standardním 22,90 Kč. Hodí se na snídani, do svačinové krabičky i k rychlé večeři. Masové položky tak tvoří páteř akční nabídky a Penny si je dobře vědomo toho, že právě na těchto položkách zákazníci sledují ceny nejvíce.
Mléčné výrobky a základní suroviny
Ani klasické mléčné produkty nezůstaly stranou. Mléko trvanlivé plnotučné Boni 3,5 % pořídíte za 15,90 Kč za litr. Je to výrazně níž, než bývá obvyklá cena, a rodiny, které mléko kupují po kartonech, mohou ušetřit desítky korun na každém nákupu. Další pecka je máslo Tatra 82 %, 250 g za 49,90 Kč. Ještě před rokem jsme podobná čísla u másla neviděli, a proto je jasné, že právě tahle položka přitáhne davy.
Ovoce a zelenina v akci
Podzim se blíží, ale Penny myslí i na čerstvou dávku vitamínů. Paprika červená kapie spadla na 37,90 Kč za kilogram, stejně tak bílé stolní hrozny. To znamená, že si můžete dopřát zdravé svačiny, lehké večeře nebo suroviny do salátů za ceny, které jindy na trhu hned tak nenajdete.
Teď, nebo nikdy
Zářijový leták Penny ukazuje, že i v době, kdy lidé počítají každou korunu, se dá nakupovat chytře. Maso, mléko, máslo i čerstvá zelenina – všechno má cenu, která se jen tak nevrátí. Kdo chce ušetřit, měl by si pospíšit. Akce totiž platí jen do středy 17. září 2025 a zásoby bývají omezené.