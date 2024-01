Podle Prouzy brání ministerstvo zemědělství pohybu potravin přes hranice

Ministerstvo zemědělství (MZe) podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáše Prouzy brání volnému pohybu potravin z EU přes české hranice. Napsal to dnes na sociální síti X. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) k tomu na sociální síti uvedl, že podle stanoviska ministerstva se předpisy EU neporušují. Prouza kritizuje vyhlášku, podle které se musí dovozy například ovoce, zeleniny nebo masa nahlašovat 24 hodin předem úřadům. Kritizoval také vyjádření ministra týkající se kvality potravin ze zahraničí, za což po něm Výborný chce omluvu. Prouza následně ČTK řekl, že neví, za co by se měl omlouvat.

Vláda říká, že chce levné potraviny. Zároveň ministerstvo zemědělství vědomě porušuje právo a brání volnému pohybu potravin z EU přes české hranice. A když se na to přijde, začne ministr tvrdit, že jsou německé nebo francouzské potraviny nekvalitní. https://t.co/Fq6B8DfeMZ — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) January 5, 2024

Verejně žádám @ProuzaTomas, aby svoje slova konkrétně doložil nebo se za lež omluvil!

A mimochodem připravujeme na @MZeCr úpravu zmiňované vyhlášky, což jsem také verejně deklaroval. — Marek Výborný (@MarekVyborny) January 5, 2024

Prezident SOCR na sociální sítí napsal, že „když se na to přijde, začne ministr tvrdit, že jsou německé nebo francouzské potraviny nekvalitní“. Poukázal na to, že Výborný ve vysílání CNN Prima News řekl, že chce chránit české spotřebitele před nekvalitními potravinami ze zahraničí. Prouza dnes také uvedl, že Evropská komise již v roce 2019 proti ČR kvůli vyhlášce zahájila řízení. Podle svazu obchodu již také ČR dostala od komise výzvu, aby napravila porušování předpisů EU, ale doposud tak neučinila. Prezident SOCR také uvedl, že Hospodářská komora ČR ve svých připomínkách k antibyrokratickému balíčku předložila vládě ČR návrh na odstranění vyhlášky z českého právního řádu.

Výborný na sociální síti upozornil na to, že vyhláška platí od roku 2011 a doposud nikomu nevadila. „Plyne z ní pouze informativní povinnost směrem ke kontrolním orgánům,“ napsal. Ohradil se proti výrokům ohledně francouzských nebo německých potravin. Uvedl, že nic takového nikdy neřekl, a po Prouzovi proto požadoval, aby svoje slova konkrétně doložil, nebo se omluvil.

Prouza vyhlášku kritizoval již dříve. Novinářům před koncem roku řekl, že zmíněná vyhláška brání dovozu právě kvůli povinnosti 24 hodin předem nahlašovat dovoz potravin do ČR, což se týká i zemí EU. Poznamenal, že to může vést k případům, že kamiony s potravinami mohou zůstat stát na hranici s čerstvými potravinami, protože nestihnou včas dovoz nahlásit. Obchodníkům to brání v tom rychle doplňovat zásoby nebo nakoupit výhodněji. Vyhláška je podle něj také v rozporu s evropským právem. Doplnil, že v minulosti některé obchody v pohraničí zvažovaly, že by své provozy zásobovaly z Polska, ale omezení dané vyhláškou jim to znemožňuje. Velké obchody mohou doplňovat zásoby například masa nebo ovoce a zeleniny i několikrát denně, dodal.

Zmíněná vyhláška se vztahuje na čerstvé ovoce, jako jsou například jablka, hrušky, broskve nebo hrozny. Týká se i pomerančů a banánů. U zeleniny vyhláška zmiňuje cibuli, česnek, mrkev, celer, rajčata, papriky nebo třeba hlávkové zelí či brambory. Dovoz se musí hlásit i u potravin živočišného původu, s výjimkou čerstvých ryb nebo mlžů a plžů.

Ministerstvo zemědělství k vyhlášce uvedlo, že jejím primárním účelem je naplnit evropskou legislativu, podle které se mají potraviny vyrobené v jiném členském státě namátkově a nediskriminačně kontrolovat, zda splňují podmínky pro obchodování na evropském trhu. Úřady proto potřebují mít informace, aby potraviny mohly kontrolovat. Týká se to Státní veterinární správy (SVS) a Stání zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). „Povinné hlášení zásilek v místě určení je uplatňováno minimálně od roku 2009 a doposud jsme nikdy nebyli informováni o tom, že by to způsobovalo problémy se zásobováním či nedostatek některé komodity na trhu,“ doplnil mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Mluvčí podotkl, že jde pouze o informační povinnost, která slouží pro analýzu rizika a správné cílení kontrol, což je důležité i pro zajištění ochrany českých spotřebitelů. „Právní úpravu považujeme plně v souladu s unijním právem, její zrušení není plánováno. Nebránili bychom se případnému zmírnění vyhlášky, pokud by zůstala zachována informační povinnost u užšího okruhu zboží, typicky masa a masných výrobků,“ dodal.

Mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková k vyhlášce uvedla, že pro některé členy komory vyhláška představuje administrativní zátěž, ale společným cílem všech je ochrana spotřebitele. Vyhláška má smysl především v otázce živočišných produktů a potravin podléhajících rychlé zkáze, doplnila.