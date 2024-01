Cenovky potravin s přesností na haléře: Slibované zlevnění bude minimální

Uvádění cen potravin s přesností na setiny, k čemuž se mnoho řetězců v Česku uchýlilo od nového roku po snížení DPH, má zákazníky více upozornit na zlevnění. ČTK to dnes řekl Marek Vranka z katedry marketingové komunikace a public relations Univerzity Karlovy v Praze. Běžné uvádění cen s ohledem na to, že tři procentní body nepředstavují výrazné snížení, by podle něj mohlo rozdíl zakrýt.

Na potraviny se od začátku letošního roku vztahuje sazba DPH 12 procent, dříve to bylo 15 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů. „Snížení DPH řetězce víceméně musí marketingově využít už jen z toho důvodu, že tak bude dělat jejich konkurence a nikdo si nemůže dovolit zůstat pozadu. Jelikož se snížení DPH týká všech stejně, je logická snaha řetězců odlišit se nabídnutím vyšší slevy,“ uvedl Vranka. Některé řetězce s novým rokem oznámily, že část produktů zlevní o více než tři procentní body, nebo že nápoje, na které se nově vztahuje vyšší DPH 21 procent, nezdraží. „Tři procentní body se u spousty produktů promítnou do snížení ceny jen o desítky haléřů, a dává tudíž smysl jít s cenou ještě o něco níže, aby ji zákazníci zaznamenali. S tím je také spojeno jinak neobvyklé uvádění haléřů na cenovkách - běžné uvádění by snížení mohlo zakrýt. Neobvyklý formát ceny naopak může zákazníky na zlevnění více upozornit,“ řekl Vranka. Mnoho obchodníků podle ředitelky Asociace komunikačních agentur Kateřiny Hrubešové řeší, jak si udržet zákazníky, kteří v současné době reagují pouze na cenu. „V současné situaci je možnost získat v retailu, a to především v potravinách, další zákazníky velmi problematická. Na základě slev a výprodejových nabídek to nebude fungovat do nekonečna a tímto způsobem dlouhodobé a věrné zákazníky nezískáte,“ uvedla. To, jak se s novým rokem změnily ceny potravin, definitivně ukážou data o lednovém vývoji inflace, která Český statistický úřad zveřejní v polovině února. ČTK to už dříve řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil. Nelze podle něj vyloučit, že potraviny i navzdory jejich přeřazení do nové nižší sazby DPH nezlevní. Výrazné snížení cen pak nečeká analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Případné zlevnění cen může podle něj být také dočasné. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza v úterý ČTK řekl, že se nižší sazba DPH v cenách potravin projeví. Mohlo by vás zajímat Dodavatelé nedávají důvod ke zdražování potravin, hlásí Potravinářská komora

