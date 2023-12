Ne, bude hůř: Potraviny budou samozřejmě zdražovat, přestože klesne sazba DPH

Potraviny od ledna zdraží, přestože klesne sazba. Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) o tom informovali zástupci obchodních řetězců. Ministr to řekl novinářům po jednání se zástupci největších obchodníků a Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR). Prezident svazu Tomáš Prouza na tiskové konferenci řekl, že dodavatelé potravin obchodníkům již oznamují, že budou zvedat ceny o pět až deset procent. Potraviny budou od Nového roku v nové sjednocené sazbě DPH 12 procent, nyní jsou v první snížené sazbě 15 procent.

Potravináři podle Prouzy zdražování zdůvodňují mimo jiné například vysokými cenami energií, zvyšováním ceny dopravy, které s sebou nese růst mýtného, nebo i vyššími náklady na práci kvůli změnám v práci na dohody. Zmínil i vyšší daně z nemovitostí nebo příjmu, což jsou změny, které přináší vládní konsolidační balíček. „Pokud se vláda rozhodla, že chce firmám zvedat náklady, tak je logické, že potravináři vyšší náklady promítnou do cen,“ doplnil

Zástupci obchodníků podle Výborného nedali jasnou odpověď na to, proč jsou ceny v ČR výrazně vyšší než v Polsku. Podotkl, že rozdíly v DPH nevysvětlují situaci, kdy nákup v Česku je až o 70 procent dražší než v Polsku. Varšava již dříve zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny, která by měla platit do konce letošního roku. Výborný zopakoval své dřívější vyjádření, že v Česku je trojnásobné množství obchodů na obyvatele než v Německu. Minulý týden uvedl, že v ČR připadá jedna prodejna na 1681 obyvatel, zatímco v Německu na 5700 lidí. Dnes podotkl, že i to logicky vede k vyšším cenám v ČR.