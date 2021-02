Podle premiéra Babiše se Ústavní soud snaží ovlivnit výsledky voleb

Ústavní soud se snaží podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Měnit pravidla v průběhu hry je nestandardní.

Předseda soudu Pavel Rychetský není podle Babiše nestranným ústavním soudcem, snaží se ovlivňovat výsledky voleb a premiéra napadá v médiích. „Jsem si vědom, že (rozhodnutí soudu) musím respektovat a není proti tomu žádné obrany,“ uvedl Babiš. Jde podle něj o cestu, jak ho dostat z politiky.

Babiš nepovažuje za reálné, že Sněmovna by se shodla rychle na novém znění zákona. „Načasování je jasný důkaz, že jde o účelové politické rozhodnutí. Ústavní soud způsobí to, že další vlády budou neakceschopné, Sněmovna nefunkční, bude téměř nemožné udělat vládní většinu,“ uvedl Babiš.

Premiér také dodal, že se mění pravidla, která platila dvacet let. „Jde o další způsob, jak odstranit Babiše z politiky,“ doplnil. Vyzval Rychetského, aby se vyjádřil k tomu, zda bude za opoziční hnutí STAN kandidovat za dva roky na funkci prezidenta.

„Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se, stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší. Ukazuje se, že tuto republiku velmi často neřídí volení zástupci lidu, ale ústavní soudci,“ řekl premiér. „Nevěřil jsem, že je v České republice možné zneužít právní systém takovým způsobem, který bortí ústavní systém naší země.“

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne už na letošní podzimní sněmovní volby.

Vyjádření ministryně spravedlnosti

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) označila dnešní nález Ústavního soudu k volebnímu zákonu za divný, podle ní nepůsobí objektivně. Uvedla to v rozhovoru pro Deník N. Podle ministryně nelze vyloučit, že soudci za své rozhodnutí mohli dostat něco přislíbeno.

„Soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát,“ prohlásila Benešová. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Rozhodnutí soudu ministryně označila za „vrcholové číslo“, nad kterým zůstává rozum stát. „Na ústavním nálezu mi hlavně vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují,“ podotkla. „Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?“ pokračovala.

„Samozřejmě žádné důkazy nemám, ale takhle funguje život. A pan Rychetský už se jednou vyjadřoval, takže nevím. Jestli si pomýšlí třeba na prezidenta, nevím,“ řekla o předsedovi soudu Pavlu Rychetském. Rozhodnutí podle ní způsobí chaos na české politické scéně. Ministryně se zatím se zněním nálezu neseznámila. „Přečtu si to v klidu večer, těžko se budu podrobně vyjadřovat, navíc nejsem ústavní právník. Nechci ingerovat do věcí, které mi nepřísluší. Ale je to prostě celé takové zvláštní,“ uzavřela.

Reakce politických stran

Za ubohý útok na Ústavní soud (ÚS) považuje dnešní vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) k rozhodnutí o zrušení části volebního zákona předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová hovoří o nechutném útoku i na předsedu soudu Pavla Rychetského, který podle Babiše není nestranným ústavním soudcem a snaží se ovlivňovat výsledky voleb. Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové předvedl předseda vlády v přímém přenosu osobní tón a trapné fňukání. Opoziční politici to uvedli na twitteru.

„Pan Andrej Babiš by si měl uvědomit, že je premiérem demokratického státu, jehož je Ústavní soud pilířem,“ uvedla Pekarová Adamová. Premiérův útok na instituci i Rychetského je nechutný. „Nejsme v Rusku, pane premiére, uvědomte si to,“ dodala.

Podle Jurečky Babiš situaci neustál. „Nikdo nejsme nadšeni z časové tísně, do které nás dnes ÚS před volbami dostal! Ale říkat z úst premiéra a některých dalších, že to nemůžeme stihnout, a ani se o to nepokusit, obviňovat zde předsedu ÚS z neobjektivity, to je ubohý útok premiéra na ÚS,“ poznamenal.

Pan Andrej Babiš by si měl uvědomit, že je premiérem demokratického státu, jehož je Ústavní soud pilířem.

Kovářová uvedla, že „dosavadní protiústavní pravidla hrála babišovcům do karet“. „Je ale nezbytný ten osobní tón a doslova trapné fňukání, které Babiš předvádí v přímém přenosu?“ tázala se.

„Pan premiér nemusí s rozhodnutím Ústavního soudu souhlasit, ale hysterické vystoupení a svalování viny na všechny ostatní jen dokazuje, že naprosto selhává v řízení naší země,“ uvedla na twitteru ODS.

Babišovo vyjádření, že se ÚS snaží ovlivnit volby, je podle Pirátů krajně nezodpovědné. „Z úst hlavy vlády by takový útok na soudní moc vůbec neměl zaznít. Politici si nemohou 'objednat' u soudů, aby jim načasování nálezu vyhovovalo,“ poznamenali na sociální síti.

Respekt k právnímu státu?

Kritika premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle předsedy senátorů STAN Petra Holečka hrubým napadením Ústavního soudu a snahou otřást důvěrou v jeho nestrannost. „Premiér demokratického státu by zcela určitě neměl napadat nejvyšší soudní instanci v zemi a vinit ji z podjatosti a účelovosti,“ uvedl Holeček.

„Hysterický útok Andreje Babiše na Ústavní soud jasně ukazuje, že současný premiér je s ústavními pravidly této země prostě nekompatibilní,“ dodal senátor STAN David Smoljak.

Premiér demokratického státu by zcela určitě neměl napadat nejvyšší soudní instanci v zemi a vinit ji z podjatosti a účelovosti.

Starostové podle svého europoslance a advokáta Stanislava Polčáka předloží v Senátu návrhy, jak posílit záruky nezávislosti ústavních soudců. Důvodem je nejen dnešní Babišovo zpochybňování nezávislosti a nestrannosti Ústavního soudu jako nejvyššího ochránce ústavnosti, ale také předchozí snaha prezidenta Miloše Zemana ovlivnit rozhodování ústavních soudců ve věci volebního zákona.

„Premiér namísto pokory před rozhodnutím Ústavního soudu estébáckým způsobem napadá jeho předsedu a bezostyšně podkopává základní demokratické principy našeho státu,“ napsal místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Tomáš Czernin (TOP 09). Doporučil Babišovi, aby si sbalil své věci a opustil úřad předsedy vlády, neboť ho není hoden.

„Pan premiér nemusí s rozhodnutím Ústavního soudu souhlasit, ale hysterické vystoupení a svalování viny na všechny ostatní jen dokazuje, že naprosto selhává v řízení naší země,“ uvedla na svém twitteru ODS.

Podrážděná reakce Babiše na verdikt Ústavního soudu nebyla podle předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (nezávislý) „na úrovni instituce předsedy vlády“. „Respekt k právnímu státu vypadá jinak, pane premiére,“ vzkázal Babišovi na twitteru Fischer. Připomenul, že práci Ústavního soudu kritizoval trestně stíhaný předseda vlády.

Rychetský: Soud nechce ovlivňovat politiku

Ústavní soud (ÚS) se podle předsedy Pavla Rychetského nesnaží ovlivnit politickou situaci, ale chrání ústavu a princip rovnosti ve volebních procesech. Rychetský se v prohlášení vymezil vůči výrokům premiéra Andreje Babiše (ANO). Babiš se svými výroky podle Rychetského dopustil dehonestujícího výroku vůči ostatním soudcům ÚS. Dnešní nález byl totiž většinovým rozhodnutím patnáctičlenného pléna, pro které hlasovalo 11 soudců. Rychetský ani nebyl soudcem zpravodajem - nález připravoval Jan Filip.

Babišův náznak, že Rychetský má politickou dohodu s hnutím STAN o kandidatuře na prezidenta v roce 2023, je podle předsedy ÚS scestnou úvahou. Rychetský v minulosti opakovaně prohlásil, že se nikdy nehodlá ucházet o funkci hlavy státu. Navíc předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan dnes na twitteru odmítl, že by hnutí nabídlo předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému kandidaturu na prezidenta. „Prý STAN nabídl prezidentskou kandidaturu panu Rychetskému. To je mentální svět pana premiéra. Kšefty, kšeftíky, něco za něco, uplatit a nabídnout. To my neděláme, sorry jako. Tohle na podzim skončí,“ uvedl Rakušan.