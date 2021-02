Hnutí ANO ztrácí voliče, dotahují se na něj Piráti se STAN

Hnutí ANO má nyní nejnižší voličskou podporu od minulých sněmovních voleb v roce 2017. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median z ledna by ANO stále zůstalo na prvním místě s 26,5 procenta hlasů, ale v předchozích průzkumech si drželo většinou podporu kolem 30 procent.

Loni v lednu mělo ANO v modelu Medianu rovných 30 procent hlasů a v dalších průzkumech až do podzimu podíl těsně pod 30 procenty. V říjnu a listopadu 2020 pak podíl voličů hnutí klesl na 28,5 procenta a na začátku tohoto roku na 26,5 procenta. Na ANO se dotahuje koalice Pirátů a STAN, které by teď ve sněmovních volbách dalo hlas 25 procent voličů. Sněmovní volby se konají letos 8. a 9. října.

Jak by vypadala sněmovna?

Na druhém místě za ANO byli v předchozích průzkumech loni i předloni nejčastěji Piráti nebo ODS. Vládní ANO si před nimi udržovalo výrazný náskok, kdy většinou dosahovalo dvojnásobného podílu hlasů oproti Pirátům či ODS. V nově vzniklých volebních koalicích konkurenční strany náskok ANO snížily. V lednu vzniklá koalice Pirátů a STAN má jen o 1,5 procentního bodu nižší podíl než ANO. Koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která zahájila kampaň loni v prosinci, je teď na třetím místě s 18,5 procenta.

Do Sněmovny by se dostaly ještě SPD, ČSSD a KSČM. SPD by aktuálně získala devět procent hlasů a sociální demokraté i komunisté shodně sedm procent. ČSSD zvažuje možné volební koalice. Jednat bude se Zelenými. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu na sjezdu Zelených řekl, že sociální demokraté promýšlejí také spolupráci s odboráři nebo nezávislými osobnostmi.

Zelení by podle modelu Medianu dostali 1,5 procenta hlasů, a mají tak sami daleko do pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny. Zatímco volební práh pro jednu stranu je pět procent, pro koalici dvou stran je to deset procent a pro koalici tří stran 15 procent. Kromě Zelených by se nedostala do Sněmovny také Trikolóra vedená exposlancem ODS Václavem Klausem mladším, která by podle průzkumu měla dvě procenta hlasů.

Průzkum prováděl Median v době od 1. do 29. ledna. Zúčastnilo se ho 1062 lidí starších 18 let. K urnám by při sněmovních volbách přišlo podle průzkumu 63,5 procenta z nich. Při volbách v roce 2017 volební účast činila zhruba 61 procent.