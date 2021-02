Nominace na filmové ceny Zlatý glóbus: Úspěch pro ženské tvůrkyně

Zlaté glóby se budou udílet 28. ledna, forma slavnostního večera, kterým bude provázet Amy Poehlerová a Tina Feyová, ale stále není kvůli pandemii zcela jasná. Podle AP není pravděpodobné, že by si letos vítězové ceny přebírali osobně.

Předávání Zlatých glóbů zahajuje sezonu hollywoodských filmových ocenění. O vítězích rozhoduje asociace zahraničních novinářů působících v Hollywoodu. Do letošního vyhlašování filmových cen Zlaté glóby půjde z nejlepší pozice historické drama Mank. Snímek Davida Finchera o scénáristovi kultovního filmu Občan Kane Hermanu Mankiewiczovi obdržel šest nominací, mimo jiné v kategorii nejlepší drama.

Nominace ovládla společnost Netflix, její produkci bude na Glóbech reprezentovat hned několik filmů a seriálů. Třeba seriál The Crown získal šest nominací, objevuje se tu i seriál The Queen's Gambit, The Prom nebo historický film The Trial of the Chicago 7, který je nominován na hlavní cenu.

Loňského hostitele Rickyho Gervaise letos vystřídají Amy Poehlerová a Tina Feyová. Slavnostní ceremoniál bude probíhat naráz na obou amerických pobřežích - Feyová bude moderovat z New Yorku a Poehlerová z Los Angeles. O Zlatých Glóbech rozhoduje malá a převážně anonymní skupina novinářů v Hollywoodu, jde o méně než 90 lidí - zatímco u ocenění Oscarů jde o 7 000 a u cen BAFTA o 6 500. Všechny nominace najdete zde.

Na cenu pro nejlepší výkon herečky v dramatu jsou nominované Frances McDormandová, Viola Davisová, Carey Mulliganová, Vanessa Kirbyová a Andra Dayová. Mezi muži byli vedle Hopkinse nominováni Riz Ahmed, posmrtně Chadwick Boseman, Francouz Tahar Rahim a Gary Oldman, který ztvárnil „sarkastického scénáristu a alkoholika“ Mankiewicze.

Úspěch pro režisérky

Na ocenění za nejlepší režii byly nominovány tři tvůrkyně - poprvé se tedy v užším výběru Zlatých Glóbů za jeden rok objevilo více nominovaných režisérek najednou. Spolu s Davidem Fincherem a Aaronem Sorkinem jsou na seznamu nominovaných Regina Kingová (za snímek One Night in Miami), Chloé Zhaová (za snímek Nomadland) a Britka Emerald Fennellová (za snímek Promising Young Woman).

Emerald Fennellová je hlavní autorkou druhé série seriálu Killing Eve a objevila se v seriálu The Crown, kde hrála Camillu Parker Bowles. Regina Kingová je také herečkou - získala Oscara a Zlatý glóbus za film If Beale Street Could Talk z roku 2018. Čínská režisérka Chloé Zhaová je první ženou asijského původu s nominací na Zlatý Glóbus.

Snímek Nomadland je pohledem na život Američanů, kteří žijí život stále na cestě. Hlavní roli ztvárnila Frances McDormandová a předpokládá se, že film bude favoritem letošních Glóbu, protože získal už několik ocenění. O titul nejlepšího dramatu se bude ucházet i snímek Promising Young Woman, který Reuters označuje za satiru na téma fenoménu MeToo.

Realita žen není jen omezeným žánrem. Je třeba oslavovat práci a příběhy žen - protože ovlivňují nás všechny.

Na nedostatek režisérek nominovaných na Zlatý Glóbus upozornila v roce 2018 herečka Natalie Portmanová, když při vyhlašování nejlepší režie prohlásila: „Tady jsou všichni ti nominovaní muži.“

V historii Zlatých Glóbů bylo nominováno pouze pět režisérek - Sofia Coppola (Lost in Translation), Jane Campion (The Piano) a Ava DuVernay (Selma), a také Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) a Barbra Streisand (Yentl, The Prince of Tides), které byly nominovány dvakrát.

Právě ženy za kamerou jsou často nedostatečně oceňované, v Hollywoodu mají tvůrkyně stále malou reprezentaci a zastoupení. Ženy představují jen asi šestnáct procent režisérek ze sta nejvíce vydělávajících filmů roku 2020. To je ale pokrok oproti roku 2019, kdy šlo jen o dvanáct procent, rok předtím pak jen o pouhá čtyři procenta. Jde tedy o náznaky toho, že situace se mění a svět začíná ženské tvůrkyně uznávat - zábavní průmysl ale stále zaostává.

Filmy ženských autorek jsou stále vnímané jako až moc specifický segment filmového průmyslu. Jsou považované za nedostatečně umělecké na to, aby byly oceňované, ale na druhou stranu zase vnímané jako příliš úzce zaměřené pro masovou a komerční spotřebu. Vítězné filmy minulých Zlatých Glóbů poskytovaly převážně mužskou perspektivu - jak u The Joker, tak i u Once Upon A Time... In Hollywood bylo vidět, že filmařská infrastruktura si cení příběhů o mužích více než příběhů o ženské perspektivě.

„V době, kdy máme více režisérek, scénáristek a vypravěček než kdy dříve už nestačí mít jen prostor k tomu dělat umění,“ psala novinářka Sara Liová pro Teen Vogue. „Realita žen není jen omezeným žánrem. Je třeba oslavovat práci a příběhy žen - protože ovlivňují nás všechny.“