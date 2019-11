Podceňovaná nemoc, které se nevyhnete. Jak na rýmu?

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Zatímco pravou chřipku rýma doprovází jen zřídka, k běžným virózám patří téměř nerozlučně. Přesto bývá "rýmička" často zlehčovaná.

Ucpaný nos a smrkání je to nejmenší, ale když se přidají zalehlé uši, bolest hlavy, pálení v krku a bolest celého těla, úsměvy nás přejdou. Jak na rýmu a její vedlejší projevy?

Horké nápoje a vývary

Horké nápoje pomohou uvolnit dutiny, prohřejí organismus zevnitř a pára, kterou dýcháme při konzumaci, nám pomůže i vdechováním. Mějte proto po ruce vždy něco teplého.

Skvělé jsou zahřívací čaje se zázvorem, bylinné čaje (lipový, bezový, šípkový) a slabší čaje černé i zelené. Pijte je co nejčastěji, rozředíte tak hlen, který půjde snáze vysmrkat, a zbavíte se tak dříve choroboplodných zárodků.

Vývary mají zázračnou moc, protože působí přímo proti virům v těle (hlavně ten slepičí). Navařte si ho plný hrnec a popíjejte ho místo čaje. Vyplatí se mít jako první pomoc, když vás začne škrábat v nose, pár zmrazených porcí vývaru v mrazáku.

Horká pára v koupelně

Napařování nad hrncem s aromatickými olejíčky (nebo Alpou) je starý a osvědčený způsob boje s rýmou. Ale když se vám nechce sedět nad hrncem a vymývat z něj potom mentolové vůně, můžete si sednou rovnou do vany, nebo do sprchy a pustit na sebe horkou vodu. Dbejte chvíli na hluboké dýchání a uvidíte, že taková napářka pomůže i od ucpaných dutin a zalehlých uší.

Napařování loktů nebo nohou

Napařování loktů, či ponoření rukou po lokty do horké vody je také velmi účinné, ale když nemáte možnost, zkuste nohy. Stačí kbelík s horkou vodou a za deset minut máte uvolněnou rýmu i případně dutiny. Pak rychle do teplých ponožek a pod peřinu.

Hlídejte si, abyste při rýmě neprochladli od nohou. Nohy nesmí být studené, v takovém případě se vracíte v léčbě o krok zpět. A zaděláváte si na chronické posmrkávání.

Spreje s mořskou vodou

Konvičky na výplach nosu jsou hitem, ale jestli na to nemáte tak úplně odvahu, pomůže i vytírání nosu vatičkou namočenou ve slané vodě, nebo stříkání či kapání přípravků s mořskou vodou do nosu. Vše má pomoci odstranit hleny, šupinky rýmy, zvlhčit sliznici nosu a zmírnit riziko zánětu vedlejších nosních dutin, protože dýchací cesty jsou čisté.

Čerstvý vzduch, ale v čepici

Nevyhýbejte se pohybu na čerstvém vzduchu. Dobře větrejte a dýchejte co možná nejčistší vzduch. Jdete-li ale ven, nezapomeňte na čepici. Stejně jako je vhodné mít v teple nohy, to samé platí i o hlavě. Hlava by při rýmě neměla v žádném případě prochladnout, nebo dokonce promrznout. Zadělali byste si tím na záněty dutin a uší.

Další tipy, některé pro silné nátury.

Cibulový sirup: Nakrájená cibule se zasype cukrem. Sirup, který se za pár hodin uvolní, má uvolňovat zahleněné dýchací cesty. Někoho ale cibule může dráždit.

Cibule k posteli: Dejte si na noc rozkrojenou cibuli k posteli a do rána by po rýmě nemělo být ani památky. Pokud tedy nepatříte k těm, kterým vůně cibule vyvolává bolest hlavy.

Česneková polévka: Maximálně silná česneková polévka nebo jakékoliv jídlo s česnekem působí na dýchací cesty dezinfekčně. Někoho ale může příliš česneku dráždit na sliznici krku i nosu, zvyšovat bolest a vyvolat bolest hlavy.

Další tipy pro jemnější povahy.

Skořicová jáhlová kaše: Jáhlová kaše s medem a hodně posypaná skořicí je jídlem, které organismus zahřívá zevnitř. Příjemné a rozhodně podporující.

Mrkvová polévka: Krémová mixovaná mrkvová polévka také báječně zahřívá a navíc se do ní hodí i koření, jež stejně jako skořice prohřívá organismus na delší čas: rozmarýn, zázvor, muškátový ořech, oregano. Stačí kombinovat.