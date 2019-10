Lidské smysly mohou léčit

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Každé malé dítě ví, že lidé mají pět smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Díky nim poznáváme vnější i vnitřní svět. Dokáží nám ale pomoci i od nemocí.

Už naše babičky říkávaly, když tělu něco chybí, řekne si o to. Jenže v dnešní uspěchané době plné stresů své tělo příliš neposloucháme. Nedokážeme si odpočinout při pohledu do koruny stromů nebo poslechem krásné hudby. A přitom, když budeme poslouchat naše smysly, můžeme mít zdravější a spokojenější život.

Barevná harmonie

Na zrakovém vjemu je postavená uznávaná léčebná metoda kolorterapie. Ta vychází z toho, že jednotlivé barvy světelného spektra dokážou léčit různé fyzické i psychické zdravotní potíže. Působí totiž na tvorbu hormonů, které zajišťují chemickou i energetickou rovnováhu těla. Mohou dokonce ovlivnit i krevní tlak. Podle terapeutů nám barvy pomáhají dostat se do větší duševní harmonie. Správně zvolené barvy mohou pomoci od bolesti hlavy, ale dokážou ulevit také lidem, kteří trpí různými ekzémy, astmatem nebo artritidou.

Pět základních pomocníků:

Oranžová – podporuje chuť k jídlu. Nejedna restaurace má interiéry vymalované právě touto barvou. Hodí se do společenských místností.

Žlutá – zlepšuje paměť

Modrá – navozuje spánek, proto se hodí do ložnice

Zelená – pomáhá při stresu, navozuje uklidňující náladu. Říká se jí barva zdraví.

Hnědá – zmírňuje bolesti zad, zpevňuje zuby a nehty

V zajetí tónů

Také hudba nám může pomoci. Tato léčebná metoda se nazývá muzikoterapie. Už ve Starém zákoně je popisováno, jak David hrou na harfu léčil deprese krále Saula. Hudba ovlivňuje srdeční rytmus, krevní tlak i dýchání. Používá se k odstranění úzkosti, bolesti a strachu. A léčit nás mohou i jiné zvuky. Pro nespavce je třeba vhodné šumění moře nebo zvuk deště.

Klasika i rock

Řídíte a potřebujete být ve střehu? Pusťte si něco dynamického – například rock, jazz, reggae. Pokud nemůžete usnout, zaposlouchejte se do klasiky.

Základní éterické oleje pro první pomoc: Eukalyptus – dýchací cesty

Levandule – harmonie

Máta – dobré zažívaní

Ravintsara – posílení imunity

Meduňka – pro klidný spánek

Vsaďte na vůně

To, co nám bude nebo nebude vonět, nelze ovlivnit vůlí. Každému je příjemné něco jiného. Podvědomě ale dokáže každý z nás čichem pro sebe nalézt tu nejlepší přírodní medicínu. Aromaterapie, tedy léčba vůněmi, působí na naši mysl, ovlivňuje naše nálady, dokáže nás povzbudit, ale i uvolnit. Rostlinné oleje (používá se sezamový, slunečnicový, olivový), do kterých se přidávají aromatické éterické esence, mají pozitivní účinky na naše tělesné i duševní zdraví. Jejich inhalováním můžeme navodit zvýšení či snížení krevního tlaku, pocit chladu nebo tepla. Proto je aromaterapie vhodná pro léčbu psychických a psychosomatických onemocnění. Éterické oleje se využívají také k masážím. Mezi nejpoužívanější patří citronová tráva, santalové a cedrové dřevo, jasmín, meduňka, růže či levandule.

Víte, co vám chutná?

V minulosti platilo, že si tělo řeklo, která potravina mu chybí. Ale umíme to i dnes? Chutě člověka, který má zdravou a správnou střevní mikroflóru, takhle skutečně fungují, ale takových je bohužel stále méně. Složitě zpracovávané a umělými látkami dochucované potraviny mají za následek to, že se dokážou vetřít do našeho nervového systému, a ten pak spouští chutě na něco, co pro nás zdravé vůbec není. A my do svého těla vpravujeme stále více těchto "jedů". Obnovit správné chutě pomůže jen vědomé požívání jídla.

Správné doteky

Léčba doteky je stará osvědčená metoda. Jsou na ní založené uznávané terapie, jakými jsou například reiki, šiacu, ale třeba také reflexní masáže. Obyčejný lidský dotek dokáže snížit krevní tlak, dodávat energii a optimismus. Když vás bolí hlava, instinktivně si mnete spánky, a pokud to zrovna není migréna, trochu se vám uleví. Když vás někdo vezme za ruku, není to jen záruka větší stability při chůzi, ale i zdroj silnějšího pocitu jistoty. Stačí, když člověka jemně hladíme nebo škrábeme. Nejenže je to příjemné, ale zároveň tím můžeme dotyčného aktivovat nebo naopak uspat.