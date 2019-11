Čínské skleněné mosty mají utrum. Jejich bezpečnost má své mouchy

MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Lidé si mohli připadat, že chodí ve vzduchu. Stovky metrů dlouhé skleněné mosty jim nabízely dechberoucí zážitek. Tedy těm, kdo měli odvahu a na most si troufli stoupnout, nebo ho dokonce celý přejít. Jenže nyní - tak trochu se zpožděním - čínským úřadům v provincii Che-pej došlo, že skleněné atrakce nejsou tak úplně bezpečné. A všech 32 zavřely.

První mosty dostaly z bezpečnostních důvodů stopku loni v březnu prakticky bez zájmu veřejnosti. Jak ale počet zavřených skleněných atrakcí - nešlo jen o mosty, ale i chodníky a vyhlídkové plošiny - rostl, začalo být jejich uzavírání podezřelé i místním médiím. Podle nich jde totiž v mnoha případech turistům o život. Dokazuje to i série nehod, při nichž zemřeli minimálně dva lidé a další utrpěli zranění.

Podle oficiálního prohlášení jsou skleněné atrakce zavřeny dočasně kvůli "důkladnému bezpečnostnímu opatření". Kdy a vůbec zda však dojde k jejich otevření, není jasné.

Sklenění šílenství přitom odstartoval teprve před třemi lety most Čang-ťia-ťie v provincii Chu-nan. V době svého otevření, v roce 2016, byl nejvyšším a nejdelším mostem se skleněnou podlahou. Most je dlouhý 430 metrů a klene se nad 300metrovým údolím. Letos v květnu ho v rekordu vystřídal most Chung-ja-ku, který měří 488 metrů, táhne se však ve výšce "jen" 200 metrů.

Čína má na svém území zhruba 2300 skleněných atrakcí, kromě mostů jsou velmi populární hlavně skluzavky, které jsou zároveň mnohem nebezpečnější. Na ně však musí mít člověk už opravdu odvahu. Ani mosty neprojde každý, kdo se na ně vydá. Někteří to zabalí hned po prvních krocích, jiní si to, že přecenili svou odvahu, odhad a síly, uvědomí až v půlce a leckdy je musí na druhou stranu doslova odtáhnout jejich přátelé.