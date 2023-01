Po zádušní mši byla rakev s Benediktem XVI. uložena do hrobky ve Svatopetrské bazilice

Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, zemřel 31. prosince ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae. V čele katolické církve stál v letech 2005 až 2013, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Stal se prvním papežem po zhruba 600 letech, který tak učinil.

Na rozdíl od zádušní mše, kterou před asi 50 000 lidmi vedl papež František, bylo ukládání do hrobu přítomno jen několik nejvyšších církevních hodnostářů.

As the late Pope Emeritus Benedict XVI is laid to rest, the Holy See Press Office publishes the text of the Deed placed in his coffin, which recounts his biography for posterity.https://t.co/nwy6oij0ss