Další země EU budou po cestujících z Číny požadovat testy na covid

Rakousko, Belgie a Švédsko se dnes spolu s Německem staly dalšími zeměmi Evropské unie, které po cestujících z Číny požadují povinné testy na covid-19. Oznámily to tamní úřady. Vyhověly tak nezávaznému doporučení, na němž se s ohledem na rychlé šíření této nemoci v dosud izolované asijské zemi ve středu shodl celý evropský blok.

Peking se po vlně demonstrací proti mnohdy drastickým covidovým opatřením rozhodl uvolnit od neděle cestovní omezení. Mimo jiné kvůli obavám ze šíření možných mutací viru se unijní státy shodly na společném postupu, který je však pouze dobrovolný. Podle přijatého doporučení by měli pasažéři leteckých společností na linkách z Číny do unijních zemí mít před nástupem do letadla u sebe negativní test na covid-19, který nebude starší než 48 hodin.

„Tvrdě jsme na to tlačili, protože situace vyžaduje společný evropský přístup,“ řekl dnes médiím belgický ministr zdravotnictví Frank Vandenbroucke, podle něhož bude země požadovat negativní testy na všech přímých leteckých linkách z Číny. Belgie je také první zemí EU, která už začala analyzovat odpadní vody z toalet v letadlech, což je další z přijatých doporučení. Ta zahrnují i namátkové testování cestujících po příletu a používání respirátorů za letu.

Podle agentury APA dnes oznámilo zavedení povinných předodletových testů také rakouské ministerstvo zdravotnictví. Podrobnosti se úřad teprve chystá zveřejnit.

Švédský ministr sociálních věcí Jakob Forssmed dnes podle médií uvedl, že země bude vyžadovat testy od soboty po dobu tří týdnů a poté vyhodnotí situaci. Povinnost se nemá týkat švédských občanů.

Již dříve povinné testování pro přílety z Číny zavedly Francie, Itálie a Španělsko.

Odborníci se obávají, že i kvůli rychlému šíření infekce v Číně by mohl virus zmutovat. Z USA je hlášen nový podtyp vysoce nakažlivé varianty omikron, který podle oficiálních údajů z minulého týdne stál za 40,5 procenta tamních případů nákazy.

IPCR rovněž doporučila, aby všichni cestující letící do Číny i opačným směrem měli nasazené roušky, aby vlády zemí EU zajistily namátkové testování pasažérů přilétajících z Číny a aby testovaly vzorky odpadních vod na mezinárodních letištích a u letounů přilétajících z Číny.