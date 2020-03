Pilates: Slavná cvičební metoda, která vznikla ve vězení

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Pilates je dnes světově proslulá metoda cvičení, která se i v Česku těší velké oblibě. Jde totiž o zajímavou kombinaci mnoha různých cviků, která se snaží pracovat zároveň s celým tělem, nikoliv jen s jeho části. Tuto metodu, která mnohdy používá i dost bizarní cvičící nástroje, oceňují rovněž odborníci. Už ne tolik známým, ale rozhodně neméně zajímavým, je pak i příběh, jak tento způsob cvičení vůbec vznikl.

Vytvořil ho Němec Joseph Hubertus Pilates, který se narodil na sklonku roku 1883 v německém městě Mönchengladbach, jež leží poblíž Düsseldorfu. Ač podle jeho jména by ho na Němce nejspíše nikdo neodhadoval, jeho otec byl řeckého původu.

Jako malý Joseph Pilates nepatřil zrovna k nejzdravějším dětem. Naopak byl poněkud neduživý - trpěl rachitidou, revmatickou horečkou, chronickým astmatem a dalšími neduhy. Vzhledem ke svému chatrnému tělesnému stavu a nezvyklému příjmení byl navíc jako dítě šikanován silnějšími spolužáky.

Pilates měl ale štěstí v tom, že na něj měla velký vliv jeho rodina - otec byl profesionální gymnasta, matka se věnovala neuropatii a věřila ve stimulaci těla i mysli vlastními silami, bez lékařských zákroků a léků. Joseph Pilates se tak rozhodl svým neduhům postavit plnou silou svého těla a vůle a začal ve velkém cvičit.

Aktivně se začal věnovat cvičení a sportu - od lyžování, přes šerm a box, až po gymnastiku, plavání či potápění. Přičichl rovněž k exotice z východu, cizí mu nebyla jóga ani kung-fu. Ostatně právě vlivy orientálních metod jsou patrné v některých jeho cvicích.

Výsledek mladíkova vypjatého snažení? Ve čtrnácti letech byl v tak skvělé fyzické kondici, že dokonce jako kulturista stál modelem pro anatomické ilustrace. Sport a cvičení se tak staly jeho vášní na celý život.

Pilates začal postupně vymýšlet nejrůznější vlastní cvičící metody. Inspiraci nečerpal pouze ve zmíněných východních uměních, ale i v říši zvířat - například u přirozených pohybů koček. Mnoho pozornosti pak věnoval především správné práci s dechem, který považoval za jednu z nejdůležitějších věcí.

Těžké časy v době války

V roce 1912 Joseph Pilates opustil rodné Německo a přestěhoval se do Anglie, kde se díky svému tělu a sportovnímu nadání živil nejrůznějšími způsoby - třeba jako profesionální boxer, nebo jako instruktor sebeobrany pro policisty ze Scotland Yardu. Následně ale přišel rok 1914 a s ním první světová válka. Pro německé migranty žijící v Británii tak nastaly krušné časy.

Britské úřady začali přesouvat Němce (a další občany znepřátelených zemí) žijící na jejich území do internačních táborů. To se pochopitelně týkalo i Josepha Pilatese. Nejprve byl internován v táboře v Lancasteru, následně pak skončil uvězněný na ostrově Man v Irském moři.

Ani v takovéto situaci ale Pilates nezahálel. Naopak právě během internace dál dohromady základy své metody tak, jak ji známe dnes. Právě tehdy také vznikly první prototypy Pilatesových strojů na cvičení.

Internační tábor se tak stal jeho prvním cvičícím studiem. Všestranný sportovec začal pro své německé spoluvězně organizovat nejrůznější skupinová cvičení, která postupně rozvíjel dle postupně shromažďovaných zkušeností. Brity internovaní Němci mu tak sloužili částečně i jako "pokusní králíci".

Začal rovněž aktivně pečovat o nemocné upoutané na lůžko. Aby jim dopřál aspoň trochu pohybu, vytvářel jednoduché konstrukce ze starých pružin a kusů postelí. Na své fyzičce tak mohli aktivně pracovat i jinak nepohybliví lidé přímo v posteli. Tímto způsobem se začaly formovat první verze cvičících nástrojů jako Reformer a Cadillac, které se používají dodnes. Sám Pilates za svůj život získal patent na více než 26 podobných strojů.

V roce 1918 se navíc začalo říkat, že Pilatesovi spoluvězni přežili zrovna řádící chřipkovou epidemii především právě díky jeho aktivní péči o jejich fyzičku.

Pryč z Evropy

Na konci války se Joseph Pilates vrátit do Německa. Opět se živil například jako učitel sebeobrany pro místní policii a začal nově spolupracovat s odborníky ze světa tance, jako byl například Rudolf von Laban - tanečník, choreograf a jeden z průkopníků moderního výrazového tance.

Ve své rodné zemi ale ve výsledku nepobyl tak dlouho a rozhodl se opět emigrovat. Tentokrát si vybral Spojené státy americké, kam odplul v polovině 20. let. Mimochodem právě na lodi do USA se seznámil se svou budoucí manželkou - zdravotní sestrou Clarou.

Společně s ní pak založil své vlastní cvičící studio přímo v New Yorku, kde svou metodu aktivně vyučoval až do začátku 60. let. Zemřel v roce 1967, v jeho práci ale pokračovala a stále pokračuje celá řada následovníků.

Mimochodem sám Joseph Pilates svému stylu cvičení neříkal podle svého jména, jak to známe dnes. Svou metodu označoval jako kontrologii, ostatně pod tímto názvem vydal v roce 1945 i knihu Návrat k životu díky kontrologii.